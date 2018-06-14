«Завтра с таким могут прийти в Украине»: роSSийская компания хочет заблокировать «Розетку», ссылаясь на законы РФ

РоSSийская компания Brand Monitor, которая предлагает услуги по защите торговых марок в рунете, обратилась к регистратору домена крупнейшего в Украине онлайн-магазина и маркетплейса «Розетка» с просьбой заблокировать украинский сайт. Об этом говорится в письме Brand Monitor, текст которого частично опубликовал основатель «Розетки» Владислав Чечеткин в Facebook, пишут AIN.UA .

Примечательно, что роSSийская компания, вменяя «Розетке» нарушения в использовании торговых марок, апеллирует к законам РоSSийской Федерации, которые не работают на территории Украины. Тем не менее, текст письма Brand Monitor предоставил на украинском языке.

В письме говорится, что Brand Monitor действует от лица владельцев торговых марок, которые якобы незаконно использует на своей площадке «Розетка». «Правообладатель обеспокоен проблемой реализации товаров в сети Интернет, маркированных товарными знаками, которые ему принадлежат», — говорится в письме.

Далее, ссылаясь на статью 247 административно-правового кодекса и статью 1219 гражданского кодекса РФ , авторы письма требуют «обеспечить удаление или ограничение доступа к незаконно размещенным материалам», поскольку «Розетка» не предоставила, как того требует роSSийское законодательство, документы, которые могли бы доказать законность реализации на интернет-площадке товаров под этими ТМ.

Ответ от провайдера попросили предоставить на русском языке.

В комментарии AIN.UA Владислав пояснил, что «Розетка» не намерена как-либо отвечать на претензии Brand Monitor, поскольку в Украине законы РФ не работают.

«Конкретно этот кейс можно выбросить в мусорку, потому что это просто какие-то роSSийские ***, и они не могут на меня влиять законами РоSSийской Федерации. Слава богу, мы пока не в РоSSийской Федерации», — подчеркнул Чечеткин.

Однако по его словам, данный кейс является лишь вершиной айсберга гораздо более серьезной проблемой, которая угрожает всему украинскому бизнесу. «Эта история гораздо глубже. Было две инициативы. Первая — 22 евро, которая означает, что ты должен растамаживать любой товар дороже этой суммы. Параллельно с этим был запущен законопроект №5419 , который обязывает тебя получить разрешение от владельца торговой марки на покупку товара. То есть, когда ты привозишь себе кроссовки, например, Nike, которые стоят дороже 22 евро, и идешь на таможню, чтобы заплатить дополнительный налог, там тебе говорят: «Нет, мы не растаможим, потому что Nike не разрешил тебе ввозить эти кроссовки. Этот законопроект двигали два депутата: у одного муж — представитель дистрибьютора, у другого — юрист Samsung. Все шито белыми нитками», — рассказал Чечеткин.

Обе инициативы удалось отбить общими усилиями представителей бизнеса, однако депутаты подают другие законопроекты, в которых пытаются протащить эту норму, говорит Владислав. Вместо спорного Кабмин 5419 в Раду законопроект №5699 , который учитывает интересы бизнеса. Сейчас он находится в Парламенте на первом чтении, и по словам Чечеткина, депутаты уже пытаются убрать оттуда норму, которая закрепляет международное регулирование авторских прав.

«Мой пост о том, что сегодня вы получили письмо от русских, но завтра можете получить такое же от украинских — со ссылками на украинские законы, которые они пытаются протащить. Они будут рассказывать вам, что вы не имеете права продавать их товары, и я не имею такого права — его имеет только кто-нибудь избранный. Это касается не только электроники — это касается любого брендированного товара: запчастей для тракторов, одежды, еды — любого брендированного материала», — заключил Чечеткин.

Он отказался назвать торговые марки, претензии на которые предъявил Brand Monitor.

Отметим, что компания Brand Monitor работает в рунете с 2015 года. По данным РБК, в 2017 году у Brand Monitor было 50 клиентов-правообладателей, 5 из которых — роSSийские. Как пишет издание, незаконное использование ТМ «отлавливает» система, а далее разбираются специалисты компании. Сначала интернет-магазинам предлагают предоставить документы, подтверждающие законность использования ими спорных ТМ, после чего Brand Monitor обращается к хостеру, ссылаясь на вышеупомянутые статьи УПК и ГК РФ , а также американский «Закон об авторском праве в цифровую эпоху». Если результата нет, дело передают юристам и инициируют судебное разбирательство.

В комментариях к записи Владислава пользователи пишут , что также получали претензии от данной компании, однако дело кончилось ничем.

Напомним, «Розетка» переходит на электронный документооборот. На партнерах маркетплейса это не отразится.