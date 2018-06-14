«Завтра с таким могут прийти в Украине»: роSSийская компания хочет заблокировать «Розетку», ссылаясь на законы РФ
РоSSийская компания Brand Monitor, которая
Примечательно, что роSSийская компания, вменяя «Розетке» нарушения в использовании торговых марок, апеллирует к законам РоSSийской Федерации, которые не работают на территории Украины. Тем не менее, текст письма Brand Monitor предоставил на украинском языке.
В письме говорится, что Brand Monitor действует от лица владельцев торговых марок, которые якобы незаконно использует на своей площадке «Розетка». «Правообладатель обеспокоен проблемой реализации товаров в сети Интернет, маркированных товарными знаками, которые ему принадлежат», — говорится в письме.
Далее, ссылаясь на статью 247 административно-правового кодекса и статью 1219 гражданского кодекса РФ, авторы письма требуют «обеспечить удаление или ограничение доступа к незаконно размещенным материалам», поскольку «Розетка» не предоставила, как того требует роSSийское законодательство, документы, которые могли бы доказать законность реализации на интернет-площадке товаров под этими ТМ.
Ответ от провайдера попросили предоставить на русском языке.
В комментарии AIN.UA Владислав пояснил, что «Розетка» не намерена как-либо отвечать на претензии Brand Monitor, поскольку в Украине законы РФ не работают.
«Конкретно этот кейс можно выбросить в мусорку, потому что это просто какие-то роSSийские ***, и они не могут на меня влиять законами РоSSийской Федерации. Слава богу, мы пока не в РоSSийской Федерации», — подчеркнул Чечеткин.
Однако по его словам, данный кейс является лишь вершиной айсберга гораздо более серьезной проблемой, которая угрожает всему украинскому бизнесу. «Эта история гораздо глубже. Было две инициативы. Первая — 22 евро, которая означает, что ты должен растамаживать любой товар дороже этой суммы. Параллельно с этим был запущен законопроект
Обе инициативы удалось отбить общими усилиями представителей бизнеса, однако депутаты подают другие законопроекты, в которых пытаются протащить эту норму, говорит Владислав. Вместо спорного Кабмин 5419 в Раду законопроект
«Мой пост о том, что сегодня вы получили письмо от русских, но завтра можете получить такое же от украинских — со ссылками на украинские законы, которые они пытаются протащить. Они будут рассказывать вам, что вы не имеете права продавать их товары, и я не имею такого права — его имеет только кто-нибудь избранный. Это касается не только электроники — это касается любого брендированного товара: запчастей для тракторов, одежды, еды — любого брендированного материала», — заключил Чечеткин.
Он отказался назвать торговые марки, претензии на которые предъявил Brand Monitor.
Отметим, что компания Brand Monitor работает в рунете с 2015 года. По
В комментариях к записи Владислава пользователи
Напомним, «Розетка» переходит на электронный документооборот. На партнерах маркетплейса это не отразится.
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Internet и сети
14.06.2018 12:10