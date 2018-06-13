Google Translate начинает использовать систему NMT для оффлайн-перевода

Около двух лет назад Google начал использовать систему нейронного машинного перевода (Neural Machine Translation system, NMT) в Google Translate, что значительно улучшило точность онлайн-перевода. Сегодня Google представляет автономное устройство NMT. Это означает, что технология будет работать в приложениях Google Translate прямо на устройствах под управлением Android или iOS, позволяя пользователям получать высококачественные переводы, даже в отсутствие доступа к интернету.

Технология NMT разом переводит целые предложения, а не каждое слово в отдельности. Она использует более широкий контекст для определения наиболее релевантного перевода, который затем перестраивается таким образом, чтобы имитировать грамматически правильную человеческую речь. Благодаря этому переведенный текст становится более гладким и удобным для чтения — использование нейротехнологии сокращает количество ошибок в машинном переводе на 55-85%.

Офлайновый перевод пригодится путешественникам, у которых отсутствует доступ к интернету или которые просто не хотят им пользоваться. Кроме того, каждый набор языков не превышает 45 Мб, поэтому на смартфоне они не занимают много места.

Обновление, включающее в себя почти 60 языков (включая русский), выйдет на этой неделе. Чтобы получить доступ к функции, пользователю нужно открыть приложение, зайти в «Настройки» и выбрать опцию «Офлайновый перевод».

Напомним, технология нейронного машинного перевода начала использоваться сервисом Google Translate для перевода с русского языка на английский и обратно в марте 2017 года.


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