Киберполиция задержала подозреваемого в DDOS-атаках на охранные предприятия в Запорожье и Мариуполе

Возбуждено уголовное дело.

Киберполиция задержала подозреваемого в DDOS-атаках на охранные предприятия в Запорожье и Мариуполе
Фото: autocentre.ua

Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции задержали 29-летнего жителя Мариуполя по подозрению в организации DDOS-атак на охранные предприятия в Запорожье и Мариуполе Донецкой области.

По данным пресс-службы киберполиции, подозреваемый в течение последних двух месяцев с помощью вредоносного программного обеспечения несанкционированно вмешивался в работу компьютерных систем охраны частных предприятий Запорожья и Мариуполя.

"С помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленник осуществлял целенаправленное несанкционированное влияние (DDOS-атаку) на маршрутизаторы предприятий. Для этого он использовал уязвимость ограниченного функционала роутеров и атаковал открытые порты, которые необходимы для работы предприятий", - говорится в сообщении.

Путем нагрузки на роутер блокировался доступ оборудования предприятий к сети Интернет, что делало невозможным мониторинг и удаленное управление оборудованием около 3 тыс. абонентов предприятий, находящихся в Запорожской и Донецкой областях. Из-за этого на центральный пульт охраны не поступали сигналы о помощи, и клиенты отказывались от услуг предприятия.

Киберполицейские установили, что атаки совершались из квартиры в городе Мариуполь, где временно проживал злоумышленник. В этой квартире правоохранители провели санкционированный обыск. По его результатам было изъято несколько ноутбуков, флэш-носители информации и мобильный телефон. Во время предварительного осмотра техники полицейские обнаружили на компьютерах злоумышленника вредоносное программное обеспечение.

Уголовное производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в июне киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр "КіноПростір".


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