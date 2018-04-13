Мошенники создали клон сервиса Have I been pwned и брали биткоины за скомпрометированные пароли
Ранее мы писали о сервисе Have I Been Pwned, которые создали энтузиасты в благих целях — с его помощью вы можете узнать, были ли когда-либо скомпрометированы ваши пароли. Но темная сторона не дремлет — на просторах интернета оказался сайт-клон этого сервиса, который грозится разослать ваши скомпрометированные пароли на всю глобальную сеть, если вы не заплатите выкуп в Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash или Litecoin, пишут
Здесь и далее скриншоты: The Next Web
Как и в оригинальном Have I Been Pwned, пользователям предлагается ввести адрес электронной почты, которую он желает проверить на предмет утечек. Проблема в том, что после этого сервис выдает пароли от скомпрометированных аккаунтов в незашифрованном виде и требует от пользователя $10 в криптовалюте, чтобы их скрыть.
Согласно инструкции на сайте-зловреде, только после подтверждения успешности транзакции пароли будут удалены. Впрочем, если вы не сильно часто использовали данный пароль и похожие на него пароли, быстрее просто их поменять, чем платить злоумышленникам.
Журналисты The Next Web опытным путем
Прямую ссылку на сервис решили не публиковать из соображений безопасности. Если вы захотите зайти на Have I Been Pwned — сперва убедитесь, что это подлинный сервис, и не спешите вводить свои данные. Впрочем, аналитики пришли к выводу, что пока мошенническая схема не очень успешна — едва ли на сайте большой трафик и кто-то уже что-то платил — указанные кошельки оказались пусты. Вскоре после этого поисковая функциональность сайта-клона перестала работать — теперь клон Have I Been Pwned пытается майнить с компьютеров пользователей.
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12.04.2018 22:18