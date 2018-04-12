Великобритания осуществила мощную кибератаку против ИГ
Это первый в истории Британии случай полномасштабного использования киберпространства в ходе военной кампании.
Великобритания провела мощную кибератаку против Исламского государства, которая была направлена на подавление пропаганды и дискоординацию террористической группировки.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Глава центра, бывший агент МИ-5 Джереми Флеминг заявил, что благодаря кибератаке экстремистам будет сложнее планировать будущие нападения.
Это первый в истории Британии случай полномасштабного использования кибератак в ходе военной кампании.
В результате операции деятельность ИГ в интернете была подорвана, удалось уничтожить ряд физических сетей и оборудования.
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12.04.2018 18:26