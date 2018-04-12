Instagram разрешит пользователям скачать все фото, видео и сообщения, отправленные в сервисе
Instagram разрешит пользователям скачать все фото, видео и сообщения, отправленные в сервисе. Об этом TechCrunch
«Мы создаем новый инструмент для переноса данных. Скоро вы сможете загрузить копию всего, чем вы делились в Instagram, включая фотографии, видео и сообщения», — отметили в Instagram. Представители сервиса не уточнили, будет ли этот инструмент работать с ранее удаленными записями и сообщениями, а также списком подписчиков и Stories.
Как отмечает TechCrunch, такой шаг может спровоцировать рост популярности конкурентных приложений.
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