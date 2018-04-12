Gmail планирует масштабный редизайн веб-версии: как это будет выглядеть
На днях компания Google разослала администраторам G Suite сообщение о грядущем редизайне веб-версии своей почты Gmail, а также о новых доступных в ней функциях. Официально эта версия в ближайшие недели также будет доступна для теста обычным пользователям. Среди новаций, перечисленных в письме: , пишут
- Новый «свежий и чистый» по выражению компании, интерфейс.
- Упрощенный доступ к приложениям, таким как Google Calendar, из почтового интерфейса.
- «Умные ответы». Эта опция уже доступна в мобильной версии почты и позволяет отвечать на письма готовыми короткими сообщениями, к примеру, «Давайте в понедельник» или «Понедельник мне подходит» (если в письме упоминался понедельник), которые можно редактировать.
- Возможность включать для почты snooze-режим: выбранные письма появятся во «Входящих» в выбранное время.
- Офлайн-поддержка.
Журналистам The Verge
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