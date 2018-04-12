Gmail планирует масштабный редизайн веб-версии: как это будет выглядеть

На днях компания Google разослала администраторам G Suite сообщение о грядущем редизайне веб-версии своей почты Gmail , а также о новых доступных в ней функциях. Официально эта версия в ближайшие недели также будет доступна для теста обычным пользователям. Среди новаций, перечисленных в письме: , пишут AIN.UA

Новый «свежий и чистый» по выражению компании, интерфейс.

Упрощенный доступ к приложениям, таким как Google Calendar, из почтового интерфейса.

Calendar, из почтового интерфейса. «Умные ответы». Эта опция уже доступна в мобильной версии почты и позволяет отвечать на письма готовыми короткими сообщениями, к примеру, «Давайте в понедельник» или «Понедельник мне подходит» (если в письме упоминался понедельник), которые можно редактировать.

Возможность включать для почты snooze-режим: выбранные письма появятся во «Входящих» в выбранное время.

Офлайн-поддержка.

Журналистам The Verge удалось достать скриншоты новой версии Gmail , которую сейчас тестируют внутри компании и с доверенными партнерами. Из скриншотов видно, что в новой версии почты будет боковая панель для работы с приложениями вроде Календаря:

Здесь и далее — скриншоты The Verge

Компания также введет разные форматы отображения писем во «Входящих»: от компактного, который увеличивает количество сообщений, видимых на одной странице, до подчеркивающего письма с вложениями.