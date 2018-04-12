Цукерберг признал, что Facebook сохраняет историю браузера пользователя
Основатель Facebook признал, что соцсеть сохраняет историю посещений пользователей
Об этом рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе.
По его словам, это нужно для размещения контекстной рекламы.
Кроме того, Facebook собирает информацию о пользователях, не зарегистрированных в соцсети. Цукерберг объяснил это соображениями безопасности.
При этом соцсеть не фиксирует информацию из голосовых чатов, заверил он. Facebook также не хранит никаких своих данных в РоSSии — чтобы ограничить потенциальный доступ РФ к ним, объяснил Цукерберг.
График акций соцсети совершил разворот — сейчас их курс растет на 1,1%, отмечает Reuters.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.