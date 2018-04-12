Цукерберг признал, что Facebook сохраняет историю браузера пользователя

Марк Цукерберг

Основатель Facebook признал, что соцсеть сохраняет историю посещений пользователей

Об этом рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе.

По его словам, это нужно для размещения контекстной рекламы.

Кроме того, Facebook собирает информацию о пользователях, не зарегистрированных в соцсети. Цукерберг объяснил это соображениями безопасности.

При этом соцсеть не фиксирует информацию из голосовых чатов, заверил он. Facebook также не хранит никаких своих данных в РоSSии — чтобы ограничить потенциальный доступ РФ к ним, объяснил Цукерберг.

График акций соцсети совершил разворот — сейчас их курс растет на 1,1%, отмечает Reuters.

Источник: Лига


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