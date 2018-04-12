Инфографика: 9 самых частых SEO-ошибок, которые вредят вашему сайту
За 2017 год Serpstat проиндексировал 175 495 123 страниц с помощью инструмента «Аудит сайта» и нашёл 300 876 040 ошибок. В исследовании участвовали данные по каждому первому отчёту «SEO-аудита».
Команда сервиса проанализировала полученные данные и составила инфографику с самыми частыми SEO-ошибками. Во второй части статьи вы найдёте описание ошибок и рекомендации.
Примечание: Описанные ниже параметры не всегда являются ошибками, нередко – это рекомендации по исправлению или призыв обратить внимание.Инфографика
- Индексация страниц
- 10,63 % – наличие установленного метатега canonical. Тег canonical помогает избежать проблем с дублированием контента. Рекомендуется проверить корректность значения на страницах вашего сайта.
- 68 % – страницы, закрытые от индексации с помощью метатега noindex. Рекомендуется проверить, намеренно ли настроен этот тег или поставлен по ошибке.
- 01 % – наличие на страницах тега iframe. Тег iframe – устаревший элемент. Поисковые системы игнорируют информацию, размещенную внутри этого тега. Вдобавок, тег iframe замедляет скорость загрузки страницы, на которой он размещен.
- 47 % – страницы с малым количеством слов. Хотя определённого порога, прозвучавшего от поисковиков не существует, эксперты придерживаются правила: не меньше 300 слов на странице.
- 35 % – другое (наличие flash-элементов на страницах сайта; страницы, закрытые в robots.txt). Flash-элементы, равно как и тег iframe, устаревшие, тормозят загрузку страниц. Страницы, закрытые в robots.txt, не ошибка. Просто проверьте, те ли страницы вы поместили для запрета индексации.
- AMP страницы
- 18% – устаревающие/устаревшие элементы. Страницы, которые не соответствуют критериям AMP, могут быть проиндексированы поисковой системой как обычные.
- 09% – ошибки таблицы стилей CSS. Поисковая система может индексировать эту страницу как обычную. Поэтому следите за тем, чтобы работа кода JavaScript и таблицы стилей CSS происходила согласно правилам AMP.
- 08% – ошибка в коде JavaScript. То же самое, что и CSS.
- 02% – AMP не используется.
- Метатеги
- 48% / 7.71% – слишком длинный Title/Description. Лучший стандарт длины метатегов – это 65 символов (около 11 слов) для Title и 300 символов для Description.
- 56% / 7.04% – дублирующиеся Title/Description.
- 59% / 8.47% – отсутствует Title/Description. Title – один из основных факторов ранжирования, а если не прописан Description или он кажется поисковику нерелевантным, то Google может подставить в сниппет любой фрагмент из текста на странице.
- Заголовки
- 69% – отсутствует H1. H1 также один из главных факторов ранжирования.
- 13% – Нарушена очерёдность Н на странице. Поисковая система обращает внимание на наличие и содержание заголовков, поэтому при последовательном размещении заголовков процесс анализа сайта поисковым роботом происходит быстрее.
- 65% – больше одного заголовка H1.
- Коды ответов сервера
- 01% – код ответа сервера: 4xx. На сайте есть ссылки на несуществующие страницы.
- 04% – код ответа сервера: 5xx. Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера. Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексированию страниц поисковой системой. Проверьте настройки сервера и отказоустойчивость сайта.
- Сертификат HTTPS
- 13% – присутствуют незащищённые элементы. Это значит, что страница включает как защищённый (HTTPS), так и ненадёжный (HTTP) контент. Страницы HTTPS не должны иметь доступ к ресурсам HTTP.
- 0,59% – незащищённые страницы (страницы с небезопасным вводом пароля). Страница HTTP становится незащищённой, если есть поле <input type = «password»>. Пароль пользователя может быть украден.
- 0,04% – HTTP Strict Transport Security (HSTS). HSTS (HTTP Strict Transport Security) — механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS. Это значит, что браузер запросит защищённую HTTPS страницу, даже если пользователь ввёл HTTP.
- 0,01% – неверный сертификат. Доменное имя, на которое зарегистрирован сертификат SSL, не совпадает с именем, отображаемым в адресной строке.
- 01% – старая версия протокола TLS. Это устаревший протокол. Используйте последнюю версию TLS1.2.
- Ссылки и редиректы
- 3% – страницы с настроенными редиректами. Все ссылки на вашем сайте должны приводить непосредственно к целевой странице. Проверьте правильность редиректов.
- 01% – на странице слишком много исходящих ссылок. Большое количество исходящих ссылок приводит к некорректному распределению ссылочного веса, а также к санкциям от поисковых систем за использование поискового спама. Уменьшите число исходящих ссылок или закройте страницу от индексации.
- Скорость загрузки
Среди причин низкой скорости загрузки сайты могут быть слишком тяжёлые картинки, проблема в коде JavaScript и CSS, а также другие проблемы. Вот самые распространённые ошибки:
- 03% – не используется кэш браузера;
- 02% – не оптимизировано время ответа сервера;
- 01% – проверка сжатия страниц на стороне сервера (сжатие страниц на стороне сервера отключено).
- Использование атрибутов hreflang
- 94% – страницы без атрибутов hreflang;
- 58% – конфликты атрибутов hreflang в исходном коде страницы. Это могут быть следующие конфликты:
- отсутствие автореферентного атрибута hreflang;
- конфликты hreflang в URL;
- конфликты атрибутов hreflang и rel=canonical.
- 16% – неверные значения hreflang. Например:
- неизвестный код языка;
- неизвестный код страны;
- использование нижнего подчёркивания;
- указан только код стран;
- недопустимый порядок значений hreflang.
Убедитесь в том, что атрибуты hreflang используются правильно. Проверьте код языка и страны, разделите коды языка и страны с помощью дефиса, поставьте код страны перед кодом языка, не используйте код страны без кода языка.
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Internet и сети
12.04.2018 11:21