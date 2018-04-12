Инфографика: 9 самых частых SEO-ошибок, которые вредят вашему сайту

За 2017 год Serpstat проиндексировал 175 495 123 страниц с помощью инструмента «Аудит сайта» и нашёл 300 876 040 ошибок. В исследовании участвовали данные по каждому первому отчёту «SEO-аудита».

Команда сервиса проанализировала полученные данные и составила инфографику с самыми частыми SEO-ошибками. Во второй части статьи вы найдёте описание ошибок и рекомендации.

Примечание: Описанные ниже параметры не всегда являются ошибками, нередко – это рекомендации по исправлению или призыв обратить внимание.

Инфографика
Описание ошибок и рекомендации
  1. Индексация страниц
  • 10,63 % – наличие установленного метатега canonical. Тег canonical помогает избежать проблем с дублированием контента. Рекомендуется проверить корректность значения на страницах вашего сайта.
  • 68 % – страницы, закрытые от индексации с помощью метатега noindex. Рекомендуется проверить, намеренно ли настроен этот тег или поставлен по ошибке.
  • 01 % – наличие на страницах тега iframe. Тег iframe – устаревший элемент. Поисковые системы игнорируют информацию, размещенную внутри этого тега. Вдобавок, тег iframe замедляет скорость загрузки страницы, на которой он размещен.
  • 47 % – страницы с малым количеством слов. Хотя определённого порога, прозвучавшего от поисковиков не существует, эксперты придерживаются правила: не меньше 300 слов на странице.
  • 35 % – другое (наличие flash-элементов на страницах сайта; страницы, закрытые в robots.txt). Flash-элементы, равно как и тег iframe, устаревшие, тормозят загрузку страниц. Страницы, закрытые в robots.txt, не ошибка. Просто проверьте, те ли страницы вы поместили для запрета индексации.
  1. AMP страницы
  • 18% – устаревающие/устаревшие элементы. Страницы, которые не соответствуют критериям AMP, могут быть проиндексированы поисковой системой как обычные.
  • 09% – ошибки таблицы стилей CSS. Поисковая система может индексировать эту страницу как обычную. Поэтому следите за тем, чтобы работа кода JavaScript и таблицы стилей CSS происходила согласно правилам AMP.
  • 08% – ошибка в коде JavaScript. То же самое, что и CSS.
  • 02% – AMP не используется.
  1. Метатеги
  • 48% / 7.71% – слишком длинный Title/Description. Лучший стандарт длины метатегов – это 65 символов (около 11 слов) для Title и 300 символов для Description.
  • 56% / 7.04% – дублирующиеся Title/Description.
  • 59% / 8.47% – отсутствует Title/Description. Title – один из основных факторов ранжирования, а если не прописан Description или он кажется поисковику нерелевантным, то Google может подставить в сниппет любой фрагмент из текста на странице.
  1. Заголовки
  • 69% – отсутствует H1. H1 также один из главных факторов ранжирования.
  • 13% – Нарушена очерёдность Н на странице. Поисковая система обращает внимание на наличие и содержание заголовков, поэтому при последовательном размещении заголовков процесс анализа сайта поисковым роботом происходит быстрее.
  • 65% – больше одного заголовка H1.
  1. Коды ответов сервера
  • 01% – код ответа сервера: 4xx. На сайте есть ссылки на несуществующие страницы.
  • 04% – код ответа сервера: 5xx. Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера. Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексированию страниц поисковой системой. Проверьте настройки сервера и отказоустойчивость сайта.
  1. Сертификат HTTPS
  • 13% – присутствуют незащищённые элементы. Это значит, что страница включает как защищённый (HTTPS), так и ненадёжный (HTTP) контент. Страницы HTTPS не должны иметь доступ к ресурсам HTTP.
  • 0,59% – незащищённые страницы (страницы с небезопасным вводом пароля). Страница HTTP становится незащищённой, если есть поле <input type = «password»>. Пароль пользователя может быть украден.
  • 0,04% – HTTP Strict Transport Security (HSTS). HSTS (HTTP Strict Transport Security) — механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS. Это значит, что браузер запросит защищённую HTTPS страницу, даже если пользователь ввёл HTTP.
  • 0,01% – неверный сертификат. Доменное имя, на которое зарегистрирован сертификат SSL, не совпадает с именем, отображаемым в адресной строке.
  • 01% – старая версия протокола TLS. Это устаревший протокол. Используйте последнюю версию TLS1.2.
  1. Ссылки и редиректы
  • 3% – страницы с настроенными редиректами. Все ссылки на вашем сайте должны приводить непосредственно к целевой странице. Проверьте правильность редиректов.
  • 01% – на странице слишком много исходящих ссылок. Большое количество исходящих ссылок приводит к некорректному распределению ссылочного веса, а также к санкциям от поисковых систем за использование поискового спама. Уменьшите число исходящих ссылок или закройте страницу от индексации.
  1. Скорость загрузки

Среди причин низкой скорости загрузки сайты могут быть слишком тяжёлые картинки, проблема в коде JavaScript и CSS, а также другие проблемы. Вот самые распространённые ошибки:

  • 03% – не используется кэш браузера;
  • 02% – не оптимизировано время ответа сервера;
  • 01% – проверка сжатия страниц на стороне сервера (сжатие страниц на стороне сервера отключено).
  1. Использование атрибутов hreflang
  • 94% – страницы без атрибутов hreflang;
  • 58% – конфликты атрибутов hreflang в исходном коде страницы. Это могут быть следующие конфликты:
    • отсутствие автореферентного атрибута hreflang;
    • конфликты hreflang в URL;
    • конфликты атрибутов hreflang и rel=canonical.
  • 16% – неверные значения hreflang. Например:
    • неизвестный код языка;
    • неизвестный код страны;
    • использование нижнего подчёркивания;
    • указан только код стран;
    • недопустимый порядок значений hreflang.

Убедитесь в том, что атрибуты hreflang используются правильно. Проверьте код языка и страны, разделите коды языка и страны с помощью дефиса, поставьте код страны перед кодом языка, не используйте код страны без кода языка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
YouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему мируYouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему миру
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Блок рекламы


Похожие новости
Google: RSS-фиды не помогают сайту лучше ранжироватьсяGoogle: RSS-фиды не помогают сайту лучше ранжироваться
Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана ЛаткиТри украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
В интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данныеВ интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данные
Apple будет хранить некоторые ключи шифрования iCloud в КитаеApple будет хранить некоторые ключи шифрования iCloud в Китае
Wikimedia сворачивает программу нетарифицируемого доступа к сайту. В Украине ее поддерживает «Киевстар»
Amazon вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в миреAmazon вошёл в топ-3 самых дорогих компаний в мире
Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»Instagram начал помечать пользователей, которые делают скриншоты «историй»
"ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине"ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине
Рейтинг самых популярных сайтов Украины за декабрь 2017: VK все еще в десяткеРейтинг самых популярных сайтов Украины за декабрь 2017: VK все еще в десятке
Последние новости
Подгружаем последние новости