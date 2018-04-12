В США предсказан скорый закат эры биткоина

Эксперты из Bank of America Merrill Lynch провели анализ рынка криптовалюты и пришли к весьма неутешительным выводам относительно конкретно биткоина. Полученные ими данные оказались настолько шокирующими, что они разу же нарекли биткоин «Самым большим финансовым пузырем в истории».

В своем отчете эксперты Bank of America Merrill Lynch отметили, что пузырь биткоина уже постепенно лопается. По их мнению, это видно даже по 2017 году: с одной стороны, в этот период курс битка рос гигантскими темпами, однако не стоит забывать и про 60-процентную коррекцию. На предложенном графике биткоин сравнили с другими финансовыми «маниями», включая тюльпанный пузырь 1637 года, чтобы подчеркнуть, что рано или поздно (причем, скорее, рано) все резко закончится.

Правы или нет специалисты Bank of America Merrill Lynch, сказать пока что трудно: действительно, биткоин сильно потерял в популярности по причине слишком сильных колебаний курса, и сейчас про него стараются не вспоминать даже в новостях, но хоронить его все же пока рано. С другой стороны, многие крупные компании, включая те же Google и Facebook, настолько ополчились против bitcoin и криптовалюты в целом, что полностью запретили ее рекламу в своих сетях. Даже целые страны могут быть против крипты – это отлично видно на примере Китая и РоSSии. Добавим, что и сейчас курс биткоина подвержен сильным колебаниям.

Максим Мишенев, MobileDevice


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