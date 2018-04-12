Snapchat остается самой популярной платформой у поколения Z

Около половины (45%) американских подростков используют и предпочитают другим способам коммуникации платформу Snapchat. Такие результаты получила аналитическая компания Piper Jaffray, проведя очередной ежегодный опрос под названием Taking Stock With Teens, в котором определяются интересы представителей поколения Z. В прошлом году этот показатель составлял 47% — абсолютный максимум для сервиса.

На втором месте по популярности у центелиалов находится Instagram (26%), а на третьем – впервые за последние три года — сервис микроблоггинга Twitter (9%):

Как видим, популярность Facebook продолжает снижаться, на первое место для себя ее ставят только 8% опрошенных молодых людей.

В опросе Piper Jaffray приняли участие более 6 тыс. подростков из США, средний возраст которых составил 16,4 года. Опрос традиционно затрагивает вопросы расходов, моды, технологий, предпочтений в брендах и СМИ.

Напомним, на прошлой неделе Snapchat запустил обновление, позволяющее пользователям запускать групповые видеочаты с максимальным числом участников до 16 человек. Если же пользователи будут общаться без видео, а только в режиме голосовой связи, то максимальное число участников чата может быть увеличено до 32 человек.


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