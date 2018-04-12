Бесконечная гусеница: как мгновенно вывести из себя всех Facebook-друзей

Часть пользователей Facebook развлекается порчей ленты своих друзей. Это просто сделать, перепостив невероятно длинный пост со змейкой (или гусеницей, как кому больше нравится). Он уже стал вирусным в англоязычном Facebook, до украинского только добирается, хотя журналисты AIN.UA уже видели свежие баны друзей от пользователей, которым не по душе такой юмор. , пишут AIN.UA

Дело в том, что как только подобный пост от любого друга из вашего списка контактов всплывает в вашей ленте, вам придется бесконечно скроллить, чтобы читать ленту дальше. А если змейку перепостили несколько людей — читать ленту станет невозможно. Пример такого поста: змейка в исполнении журналиста The Next Web.

Чтобы пересадить точно такую же змейку к себе в ленту, нужно набраться терпения и скопировать пост, а затем опубликовать его (выбрав «список» как тип поста) — змейку придется скопипастить в первый пункт.

Бесконечная гусеница: как мгновенно вывести из себя всех Facebook-друзей

Не отчаивайтесь, если с первого раза это не выйдет — только процедура копирования символов змейки занимает несколько минут, а на этапе копипаста компьютер вполне может подвиснуть. Конечно, намного проще найти кого-то, кто уже перепостил змейку и расшарить пост.

Бесконечная гусеница: как мгновенно вывести из себя всех Facebook-друзей

Пока что единственный известный способ бороться с такими змейками: скрывать посты или удалять из друзей.


Ольга Карпенко, AIN


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