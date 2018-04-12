Глава Cambridge Analytica ушёл в отставку

Исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica Александр Тайлер (Alexander Tayler) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что Тайлер вернётся на свой прежний пост директора по данным и сосредоточится на «различных технических расследованиях и запросах».

«Мы хотели бы поблагодарить доктора Тайлера за его службу в это непростое для нашей компании время», — говорится в заявлении на сайте.

Александр Тайлер занял пост и.о. главы Cambridge Analytica 20 марта, после отставки предыдущего гендиректора Александра Никса (Alexander Nix). Он был уволен после выхода расследования британского канала Channel 4, репортёру которого с помощью скрытой камеры удалось снять, как Никс и двое других его коллег обсуждали вмешательство Cambridge Analytica в выборы в разных странах мира.

В настоящее время аналитическую компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном получении данных 87 млн пользователей Facebook. Как сообщалось ранее, это было сделано с помощью приложения, созданного профессором Кембриджского университета Александром Коганом.

Сама компания отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что получила доступ к данным лишь 30 млн пользователей Facebook, причём сделала это законным путём.

Cambridge Analytica также заявила, что никакие из этих данных не использовались в работе над президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, после получения оповещения от Facebook компания немедленно удалила все сырые данные и приступила к удалению производных данных.


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