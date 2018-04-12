Глава Cambridge Analytica ушёл в отставку
Исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica Александр Тайлер (Alexander Tayler) ушёл в отставку. Об этом
Отмечается, что Тайлер вернётся на свой прежний пост директора по данным и сосредоточится на «различных технических расследованиях и запросах».
«Мы хотели бы поблагодарить доктора Тайлера за его службу в это непростое для нашей компании время», — говорится в заявлении на сайте.
Александр Тайлер занял пост и.о. главы Cambridge Analytica 20 марта, после отставки предыдущего гендиректора Александра Никса (Alexander Nix). Он
В настоящее время аналитическую компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном получении данных 87 млн пользователей Facebook. Как сообщалось ранее, это было сделано с помощью приложения, созданного профессором Кембриджского университета Александром Коганом.
Сама компания отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что получила доступ к данным лишь 30 млн пользователей Facebook, причём сделала это законным путём.
Cambridge Analytica также заявила, что никакие из этих данных не использовались в работе над президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Кроме того, после получения оповещения от Facebook компания немедленно удалила все сырые данные и приступила к удалению производных данных.
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12.04.2018 10:51