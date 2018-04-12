Разведка Германии считает, что РФ стоит за кибератакой на немецкое правительство

хакерские атаки

Правительство РоSSии, очень вероятно, стоит за кибератаками на немецкие правительственные сети.

Об этом заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, передает Reuters.

Маасен признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.

По его словам, немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.

Маасен подтвердил, что в атаке было обнаружено роSSийское происхождение, хотя она не связана с APT28 — роSSийской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.

Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой роSSийской хакерской группой, известной как Turla.

Источник: ЕП


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская
Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
YouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему мируYouTube повысит уровень безопасности в офисах по всему миру
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ: за осенней хакерской атакой стоит РоSSияСБУ: за осенней хакерской атакой стоит РоSSия
Кибервирус, атаковавший Одесский аэропорт и Киевское метро, поразил объекты в РоSSии и ГерманииКибервирус, атаковавший Одесский аэропорт и Киевское метро, поразил объекты в РоSSии и Германии
В Германии вступил в силу «закон о Facebook»В Германии вступил в силу «закон о Facebook»
Джексон Палмер создал криптовалюту ради шутки, но она стала популярной. Сейчас он считает всю отрасль пузыремДжексон Палмер создал криптовалюту ради шутки, но она стала популярной. Сейчас он считает всю отрасль пузырем
Правительство Эстонии думает над проведением ICO для страныПравительство Эстонии думает над проведением ICO для страны
ИИ подсчитает, сколько можно заработать на Airbnb, сдавая свою украинскую квартируИИ подсчитает, сколько можно заработать на Airbnb, сдавая свою украинскую квартиру
Google не считает клоакингом перенаправление GoogleBot на быстрый серверGoogle не считает клоакингом перенаправление GoogleBot на быстрый сервер
Google не считает закреплённый футер нарушением правилGoogle не считает закреплённый футер нарушением правил
В Германии правоохранители будут нанимать хакеровВ Германии правоохранители будут нанимать хакеров
Биткоин стоит уже $2000. Общая капитализация криптовалют снизилась в два раза
Последние новости
Подгружаем последние новости