Разведка Германии считает, что РФ стоит за кибератакой на немецкое правительство

Правительство РоSSии, очень вероятно, стоит за кибератаками на немецкие правительственные сети.

Об этом заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, передает Reuters.

Маасен признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.

По его словам, немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.

Маасен подтвердил, что в атаке было обнаружено роSSийское происхождение, хотя она не связана с APT28 — роSSийской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.

Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой роSSийской хакерской группой, известной как Turla.