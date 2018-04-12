Разведка Германии считает, что РФ стоит за кибератакой на немецкое правительство
Правительство РоSSии, очень вероятно, стоит за кибератаками на немецкие правительственные сети.
Об этом заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, передает Reuters.
Маасен признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.
По его словам, немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.
Маасен подтвердил, что в атаке было обнаружено роSSийское происхождение, хотя она не связана с APT28 — роSSийской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.
Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой роSSийской хакерской группой, известной как Turla.
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