В США хотят законодательно ограничить использование онлайн-данных

После скандала Facebook vs Cambridge Analytica, связанного с массовой утечкой данных пользователей, власти США задумались о вводе новых ограничений на сбор данных для интернет-сервисов.

Сенаторы Ричард Блументаль (Richard Blumenthal) и Эд Марки (Ed Markey) разработали законопроект, который призван защитить пользователей от неправомерного использования их персональных данных.

Документ под названием CONSENT Act (сокр. от Customer Online Notification for Stopping Edge-provider Network Transgressions) будет требовать получения явно выраженного согласия пользователей на использование, передачу или продажу любой личной информации, а также чёткого уведомления пользователей каждый раз, когда данные собираются, передаются или используются. Законопроект также добавит новые требования к отчётам о безопасности и утечках данных.

Контроль за соблюдением этих правил будет возложен на Федеральную торговую комиссию США (FTC). Если законопроект будет принят, результатом станет значительное усиление роли ведомства в регулировании интернет-рекламы. В настоящее время многие ожидают, что Комиссия примет меры в отношении Facebook по факту нарушения соглашения о конфиденциальности данных от 2011 года, которое имело место в процессе сбора данных Cambridge Analytica.

Напомним, что скандал с массовой утечкой данных пользователей Facebook разгорелся в марте. Расследование соцсети показало, что компания Cambridge Analytica, нарушая действующие правила, получила доступ к данным 87 млн пользователей, но оппонент отрицает эти обвинения.

На днях глава соцсети Марк Цукерберг дал показания по этому инциденту в Сенате США. Это выступление положительно сказалось на компании: по его завершению акции Facebook выросли на 4,5%, а состояние Цукерберга увеличилось на $2,7 млрд.


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