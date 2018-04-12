Google готовит редизайн веб-версии Gmail
Google работает над редизайном веб-версии почтового сервиса Gmail. Об этом
Помимо смены оформления, Google также планирует добавить в сервис несколько новых функций. В их числе:
- Возможность переходить в Google Календарь прямо из интерфейса Gmail;
- Возможность отложить письма, чтобы они повторно появились во «Входящих» спустя несколько часов или дней;
- «Умные ответы». На данный момент эта функция доступна только в приложениях Gmail для iOS и Android, но скоро также появится и на сайте Gmail.com;
- Новый способ хранения email-сообщений на компьютере для офлайн-доступа.
Также отмечается, что обновление может нарушить работу нескольких популярных браузерных расширений для Gmail, таких как Clearbit, Streak и т.п.
Google пока не показывал скриншоты нового дизайна, но один из читателей TechCrunch
Согласно информации в рассылке, клиенты G Suite и обычные пользователи Gmail должны будут зарегистрироваться в программе Early Adopter, чтобы получить доступ к новому Gmail. Обновление станет доступно в ближайшие недели.
Представитель Google прокомментировал эту информацию так:
«Мы работаем над несколькими крупными обновлениями в Gmail (они всё ещё находятся на этапе разработки). Нам нужно немного больше времени, чтобы мы могли чем-то поделиться с вами».
Напомним, что поддержку дополнений в Gmail добавили в октябре 2017 года.
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12.04.2018 09:59