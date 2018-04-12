Google готовит редизайн веб-версии Gmail

Google работает над редизайном веб-версии почтового сервиса Gmail . Об этом стало известно из письма, разосланного компанией клиентам G Suite.

Помимо смены оформления, Google также планирует добавить в сервис несколько новых функций. В их числе:

Возможность переходить в Google Календарь прямо из интерфейса Gmail;

Календарь прямо из интерфейса Gmail; Возможность отложить письма, чтобы они повторно появились во «Входящих» спустя несколько часов или дней;

«Умные ответы». На данный момент эта функция доступна только в приложениях Gmail для iOS и Android, но скоро также появится и на сайте Gmail .com;

для и Android, но скоро также появится и на сайте .com; Новый способ хранения email-сообщений на компьютере для офлайн-доступа.

Также отмечается, что обновление может нарушить работу нескольких популярных браузерных расширений для Gmail , таких как Clearbit, Streak и т.п.

Google пока не показывал скриншоты нового дизайна, но один из читателей TechCrunch прислал в редакцию набросок макета, который он якобы подсмотрел у сотрудника Google в общественном транспорте. По его словам, обновлённый сервис будет представлять собой гибрид Gmail и Inbox:

Согласно информации в рассылке, клиенты G Suite и обычные пользователи Gmail должны будут зарегистрироваться в программе Early Adopter, чтобы получить доступ к новому Gmail . Обновление станет доступно в ближайшие недели.

Представитель Google прокомментировал эту информацию так:

«Мы работаем над несколькими крупными обновлениями в Gmail (они всё ещё находятся на этапе разработки). Нам нужно немного больше времени, чтобы мы могли чем-то поделиться с вами».