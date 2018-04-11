У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
До GitHub у его сооснователей были провальные проекты. Они пытались делать Famspam — социальная сеть для того, чтобы «оставаться в контакте со своей семьей», с почтой и календарем для встреч. Она оказалась финансово полностью несостоятельной — ведь ее функции отлично дублировал Facebook. Уонстрат, выступая на MIT Startup Bootcamp, рассказывал, что за первые месяцы работы сети удалось заработать целых $12.
GitHub, в свою очередь, уже через пару лет после запуска был прибыльным. «Мы больше не хотим, чтобы нас называли стартапом, ведь мы уже получаем прибыль… Мы взяли эту ужасную, неоригинальную, невдохновляющую идею и превратили ее в прибыльную компанию», — говорил Уонстрат в 2010 году — тогда сервис зарабатывал миллионы долларов в год.
Сервис основан на Git — свободно доступной системой управления версиями софта, созданной Линусом Торвальдсом для совместной работы над кодом в Linux. У Линуса есть профиль на GitHub (вот он), где в том числе хранится копия ядра Linux. Занятно, что еще в 2012 году легендарный разработчик объяснял, что не принимает пулл-реквесты (просто говоря — патчи или багфиксы, предложения по улучшению кода) на GitHub: платформа отлично подходит для хостинга, а вот для пулл-реквестов — не очень, мол, в оригинальном Git это работает лучше.
Лого сервиса — легендарный octocat (помесь кота и осьминога, котосьминог, если пытаться перевести слово ближе к идее): это детище дизайнера Саймона Оуксли. Он же является автором первого логотипа Twitter, который, к слову, выглядел вот так:
Создатели GitHub выкупили у него изображение из стока — и с тех пор, по словам дизайнера, он потерял над ним контроль. Существует огромное количество его вариантов — в стиле СуперМарио, Гомера Симпсона, My Little Pony и так далее.
Сам дизайнер честно признается, что не помнит, как создавал октокота, однако помнит, что его голову использовал в другой картинке, и просто скопипастил ее на щупальца в Illustrator. По некоторым данным — это девочка, т.е. «котосьминожка».
Одним из первых масштабным opensource-проектов, размещенных на платформе, стал Ruby on Rails, когда GitHub был еще в закрытой бете. Интересно, что сам сервис работает на Rails.
Самый популярный язык программирования на GitHub — это JavaScript. В январе 2012 года он обошел Ruby, Java и Python, и все еще удерживает первенство. Данные отчета за 2017 год:
Сообщество разработчиков на GitHub на данный момент насчитывает 27 млн разработчиков по всему миру, они работают над 80 млн проектов. А первые 100 000 пользователей GitHub получил уже через год после старта — в июле 2009 года.
В компании работает около 700 сотрудников, из них многие — удаленно. GitHub выпустил отчет по разнообразию своего кадрового состава. К примеру, по гендерному составу в компании работает 37% женщин и 63% мужчин, при этом 2% сотрудников идентифицируют себя как трансгендеры или гендерквиры.
Средний возраст сотрудников — 35 лет, 40% имеют детей, в компании предоставляют до 20 недель родительского отпуска, уходить в декрет могут как папы, так и мамы новорожденных. Хотя нельзя сказать, чтобы с корпоративной культурой в компании все было совсем безоблачно: один из основателей, Том Престон-Вернер в 2014 году покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах.
Среди самых популярный эмоджи на проекте — «палец вверх», за ней идут поздравительный символ и «сердечко». По сравнению с одобрительным «пальцем вверх» (использован более 7 млн раз), неодобрительный «палец вниз» поставили всего 207 000 раз. Эти и другие, более полезные данные содержатся в масштабном отчете The State of Octoverse за 2017 год.
В 2009 году сервис выглядел так:
This screenshot of @github (via Internet Archive) back in 2009 is wild ?
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