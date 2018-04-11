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У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков Facebook. Уонстрат, выступая на MIT Startup Bootcamp, рассказывал, что за первые месяцы работы сети удалось заработать целых $12.

Facebook. Уонстрат, выступая на MIT Startup Bootcamp, рассказывал, что за первые месяцы работы сети удалось заработать целых $12. GitHub, в свою очередь, уже через пару лет после запуска был прибыльным. «Мы больше не хотим, чтобы нас называли стартапом, ведь мы уже получаем прибыль… Мы взяли эту ужасную, неоригинальную, невдохновляющую идею и превратили ее в прибыльную компанию», — говорил Уонстрат в 2010 году — тогда сервис зарабатывал миллионы долларов в год. , пишут AIN.UA Сервис основан на Git — свободно доступной системой управления версиями софта, созданной Линусом Торвальдсом для совместной работы над кодом в Linux. У Линуса есть профиль на GitHub ( вот он ), где в том числе хранится копия ядра Linux. Занятно, что еще в 2012 году легендарный разработчик объяснял , что не принимает пулл-реквесты (просто говоря — патчи или багфиксы, предложения по улучшению кода) на GitHub: платформа отлично подходит для хостинга, а вот для пулл-реквестов — не очень, мол, в оригинальном Git это работает лучше.

), где в том числе хранится копия ядра Linux. Занятно, что еще в 2012 году легендарный разработчик , что не принимает пулл-реквесты (просто говоря — патчи или багфиксы, предложения по улучшению кода) на GitHub: платформа отлично подходит для хостинга, а вот для пулл-реквестов — не очень, мол, в оригинальном Git это работает лучше. Лого сервиса — легендарный octocat (помесь кота и осьминога, котосьминог, если пытаться перевести слово ближе к идее): это детище дизайнера Саймона Оуксли. Он же является автором первого логотипа Twitter , который, к слову, выглядел вот так: огромное количество его вариантов — в стиле СуперМарио, Гомера Симпсона, My Little Pony и так далее. некоторым данным — это девочка, т.е. «котосьминожка».

, который, к слову, выглядел вот так: его вариантов — в стиле СуперМарио, Гомера Симпсона, My Little Pony и так далее. данным — это девочка, т.е. «котосьминожка». Одним из первых масштабным opensource-проектов, размещенных на платформе, стал Ruby on Rails, когда GitHub был еще в закрытой бете. Интересно, что сам сервис работает на Rails.

Самый популярный язык программирования на GitHub — это JavaScript. В январе 2012 года он обошел Ruby, Java и Python, и все еще удерживает первенство. Данные отчета за 2017 год:

Сообщество разработчиков на GitHub на данный момент насчитывает 27 млн разработчиков по всему миру, они работают над 80 млн проектов. А первые 100 000 пользователей GitHub получил уже через год после старта — в июле 2009 года.

В компании работает около 700 сотрудников, из них многие — удаленно. GitHub выпустил отчет по разнообразию своего кадрового состава. К примеру, по гендерному составу в компании работает 37% женщин и 63% мужчин, при этом 2% сотрудников идентифицируют себя как трансгендеры или гендерквиры. обвинений в сексуальных домогательствах.

в сексуальных домогательствах. Среди самых популярный эмоджи на проекте — «палец вверх», за ней идут поздравительный символ и «сердечко». По сравнению с одобрительным «пальцем вверх» (использован более 7 млн раз), неодобрительный «палец вниз» поставили всего 207 000 раз. Эти и другие, более полезные данные содержатся в масштабном отчете The State of Octoverse за 2017 год.

за 2017 год. В 2009 году сервис выглядел так: This screenshot of @github (via Internet Archive) back in 2009 is wild ? Happy 10 years GitHub! pic.twitter.com/9Ea5TnxJb1 — Paul Redmond ?? (@paulredmond) 11 апреля 2018 г.

Ольга Карпенко, AIN

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