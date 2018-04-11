У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков

  • У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
    До GitHub у его сооснователей были провальные проекты. Они пытались делать Famspam — социальная сеть для того, чтобы «оставаться в контакте со своей семьей», с почтой и календарем для встреч. Она оказалась финансово полностью несостоятельной — ведь ее функции отлично дублировал Facebook. Уонстрат, выступая на MIT Startup Bootcamp, рассказывал, что за первые месяцы работы сети удалось заработать целых $12.
  • GitHub, в свою очередь, уже через пару лет после запуска был прибыльным. «Мы больше не хотим, чтобы нас называли стартапом, ведь мы уже получаем прибыль… Мы взяли эту ужасную, неоригинальную, невдохновляющую идею и превратили ее в прибыльную компанию», — говорил Уонстрат в 2010 году — тогда сервис зарабатывал миллионы долларов в год.

, пишут AIN.UA

  • Сервис основан на Git — свободно доступной системой управления версиями софта, созданной Линусом Торвальдсом для совместной работы над кодом в Linux. У Линуса есть профиль на GitHub (вот он), где в том числе хранится копия ядра Linux. Занятно, что еще в 2012 году легендарный разработчик объяснял, что не принимает пулл-реквесты (просто говоря — патчи или багфиксы, предложения по улучшению кода) на GitHub: платформа отлично подходит для хостинга, а вот для пулл-реквестов — не очень, мол, в оригинальном Git это работает лучше.
  • Лого сервиса — легендарный octocat (помесь кота и осьминога, котосьминог, если пытаться перевести слово ближе к идее): это детище дизайнера Саймона Оуксли. Он же является автором первого логотипа Twitter, который, к слову, выглядел вот так:
    У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
    Создатели GitHub выкупили у него изображение из стока — и с тех пор, по словам дизайнера, он потерял над ним контроль. Существует огромное количество его вариантов — в стиле СуперМарио, Гомера Симпсона, My Little Pony и так далее.
    У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
    Сам дизайнер честно признается, что не помнит, как создавал октокота, однако помнит, что его голову использовал в другой картинке, и просто скопипастил ее на щупальца в Illustrator. По некоторым данным — это девочка, т.е. «котосьминожка».
  • Одним из первых масштабным opensource-проектов, размещенных на платформе, стал Ruby on Rails, когда GitHub был еще в закрытой бете. Интересно, что сам сервис работает на Rails.
  • Самый популярный язык программирования на GitHub — это JavaScript. В январе 2012 года он обошел Ruby, Java и Python, и все еще удерживает первенство. Данные отчета за 2017 год:
    У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
  • Сообщество разработчиков на GitHub на данный момент насчитывает 27 млн разработчиков по всему миру, они работают над 80 млн проектов. А первые 100 000 пользователей GitHub получил уже через год после старта — в июле 2009 года.
  • В компании работает около 700 сотрудников, из них многие — удаленно. GitHub выпустил отчет по разнообразию своего кадрового состава. К примеру, по гендерному составу в компании работает 37% женщин и 63% мужчин, при этом 2% сотрудников идентифицируют себя как трансгендеры или гендерквиры.
    У GitHub — день рождения. 10 фактов о любимом сайте всех разработчиков
    Средний возраст сотрудников — 35 лет, 40% имеют детей, в компании предоставляют до 20 недель родительского отпуска, уходить в декрет могут как папы, так и мамы новорожденных. Хотя нельзя сказать, чтобы с корпоративной культурой в компании все было совсем безоблачно: один из основателей, Том Престон-Вернер в 2014 году покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах.
  • Среди самых популярный эмоджи на проекте — «палец вверх», за ней идут поздравительный символ и «сердечко». По сравнению с одобрительным «пальцем вверх» (использован более 7 млн раз), неодобрительный «палец вниз» поставили всего 207 000 раз. Эти и другие, более полезные данные содержатся в масштабном отчете The State of Octoverse за 2017 год.
  • В 2009 году сервис выглядел так:

 

This screenshot of @github (via Internet Archive) back in 2009 is wild ?

Happy 10 years GitHub! pic.twitter.com/9Ea5TnxJb1

— Paul Redmond ?? (@paulredmond) 11 апреля 2018 г.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская
Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
На украинском госсайте для судей уже 2 года размещается фишинговая ссылкаНа украинском госсайте для судей уже 2 года размещается фишинговая ссылка
Один из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться FacebookОдин из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться Facebook
Новая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньгиНовая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньги
На сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали MoneroНа сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали Monero
На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалютыНа сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты
Twitter намерен открыть верификацию для всех пользователейTwitter намерен открыть верификацию для всех пользователей
В интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данныеВ интернете появились фейковые сайты Monobank, которые выманивают деньги и данные
W3Techs: 30% всех сайтов в интернете работают на WordPressW3Techs: 30% всех сайтов в интернете работают на WordPress
Google запускает Hangouts Chat, конкурента Slack, для всех пользователей G SuiteGoogle запускает Hangouts Chat, конкурента Slack, для всех пользователей G Suite
Последние новости
Подгружаем последние новости