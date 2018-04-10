Google тестирует новый блок с интересными находками по теме запроса
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый блок «Interesting Finds» («Интересные находки») в результатах мобильного поиска. Он содержит преимущественно AMP-страницы, имеющие отношение к запросу.
Новый блок выводится по таким запросам, как [when is mothers day] («Когда День матери») и подобным. Выглядит он так:
В данном примере блок содержит 4 результата, три из которых имеют AMP-формат. При желании пользователь может также просмотреть больше результатов, нажав на ссылку «10+ more stories».
В десктопной выдаче этот блок отсутствует.
В каких странах тестируется новая поисковая функция, на данный момент неизвестно.
Напомним, что в настоящее время Google также тестирует кнопку «Ещё результаты» в мобильной выдаче.
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10.04.2018 09:35