Google тестирует новый блок с интересными находками по теме запроса

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый блок «Interesting Finds» («Интересные находки») в результатах мобильного поиска. Он содержит преимущественно AMP-страницы, имеющие отношение к запросу.

Новый блок выводится по таким запросам, как [when is mothers day] («Когда День матери») и подобным. Выглядит он так:

В данном примере блок содержит 4 результата, три из которых имеют AMP-формат. При желании пользователь может также просмотреть больше результатов, нажав на ссылку «10+ more stories».

В десктопной выдаче этот блок отсутствует.

В каких странах тестируется новая поисковая функция, на данный момент неизвестно.