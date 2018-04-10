Instagram проверяет копию кода друзей в Snapchat

Тенденция Instagram к теневым функциям Snapchat теперь распространяется на то, как вы находите новых людей. Компания подтвердила, что она тестирует Nametags на Snapcodes.

Эта функция позволяет создавать пользовательский тег, используя шаблоны emoji (которые могут быть основаны на аугментированных реальностях) для будущего совместного использования.

Вы не можете на самом деле сканировать или делиться ими прямо сейчас, но нет никакой тайны в отношении того, как они будут работать.

Как и в других экспериментах, нет уверенности, что это станет широко доступным.

По словам источника, если Instagram продолжит узурпировать Snapchat, ему нужно будет немгого поработать над «культурным духом». Это означает замену (или, по крайней мере, дополнение) Snapcodes, которые вы видите на аватарах Twitter и плакатах с Nametags.

Они облегчат вам добавление контактов, но также могут подумать дважды о загрузке Snapchat только ради того, чтобы следовать за какой-то суперзвездой.