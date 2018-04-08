Цукерберг обещает предотвращать в Facebook попытки вмешательства в выборы в 2018 году

Компания Facebook намерена предотвращать попытки вмешательства в выборы в ряде стран в 2018 году.

Об этом в соцсети 6 апреля написал ее основатель и исполнительный директор Марк Цукерберг.

Он отметил, что после выявления вмешательства РоSSии в выборы в США Facebook ввел новые инструменты защиты и удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов, а теперь намерен внедрить еще два нововведения.

«Отныне каждый рекламодатель, который хочет запускать политические или рекламные объявления, должен быть верифицирован. Для этого рекламодатели должны подтвердить свои личность и местоположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят запускать политические или рекламные объявления. Мы также отметим их (объявления. – « ГОРДОН «), и рекламодатели должны будут показать вам, кто за них заплатил», – написал Цукерберг.

Бизнесмен отметил, что это правило вводится в США и в ближайшие месяцы будет внедрено по всему миру. Также Facebook создаст архив для поиска старой политической рекламы и инструмент, позволяющий видеть все рекламные объявления, размещенные на странице.

Цукерберг заявил, что компания наймет «тысячи людей», которые будут следить за верификацией больших страниц и проверкой рекламодателей, что, по его словам, усложнит распространение неправдивой информации и использование фейковых аккаунтов.

«Мы полны решимости добиться этого в течение критических месяцев до выборов 2018 года. Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, пытающихся создавать систему. Но им будет намного труднее сделать то, что сделали россияне во время выборов в 2016 году, и использовать поддельные учетные записи и страницы для рекламы…. Мы поддерживаем закон о честной рекламе. Это поможет поднять планку всей политической рекламы в сети», – написал он.