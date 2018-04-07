Марк Цукерберг может безвозвратно удалять сообщения из Messenger. А вы — нет
Три анонимных источника
Рядовые пользователи не могут провернуть такой же трюк: они способны удалить что-то лишь в своем инбоксе, но не для собеседника. В ответ на запрос издания, в Facebook подтвердили достоверность информации. Сообщается, что после взлома почты Sony Pictures в 2014 году соцсеть приняла превентивные меры для предупреждения таких ситуаций и уменьшила срок хранения сообщений от Марка.
Решение объясняется беспокойством о корпоративной безопасности. При этом компания никогда публично не сообщала о вступивших в силу изменениях, а также не уведомляла получателей сообщений о них — сейчас их диалоги с Цукербергом выглядят как монолог. При этом у некоторых диалоги с Марком, состоявшиеся до 2014 года, сохранились. Это говорит о выборочной работе указанного соцсетью «срока хранения».
Издание отмечает, что помимо вопросов корпоративной приватности, в Facebook также могли побеспокоиться о репутационных потерях. В 2010 году издание Business Insider
Позже Цукерберг подтвердил журналу The New Yorker достоверность переписки, но отметил, что с тех пор повзрослел и многое усвоил. TechCrunch отмечает, что компания поступила противоречиво: если целью было уберечь сообщения топ-менеджров и Цукерберга на случай взлома, то их можно было удалить лишь со стороны отправителей. В противном случае, следовало каким-то образом уведомить получателей о грядущих действиях.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.04.2018 09:50