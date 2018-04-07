Марк Цукерберг может безвозвратно удалять сообщения из Messenger. А вы — нет

Три анонимных источника сообщили изданию TechCrunch, что полученные ими сообщения от главы Facebook пропали из переписки. Их не удалось восстановить из логов или при помощи опции «Скачать все мои данные» — сообщения от CEO безвозвратно исчезли с серверов компании. Аналогичная ситуация повторилась в чатах с другими топ-менеджерами, однако их имена не раскрываются, пишут AIN.UA .

Рядовые пользователи не могут провернуть такой же трюк: они способны удалить что-то лишь в своем инбоксе, но не для собеседника. В ответ на запрос издания, в Facebook подтвердили достоверность информации. Сообщается, что после взлома почты Sony Pictures в 2014 году соцсеть приняла превентивные меры для предупреждения таких ситуаций и уменьшила срок хранения сообщений от Марка.

Решение объясняется беспокойством о корпоративной безопасности. При этом компания никогда публично не сообщала о вступивших в силу изменениях, а также не уведомляла получателей сообщений о них — сейчас их диалоги с Цукербергом выглядят как монолог. При этом у некоторых диалоги с Марком, состоявшиеся до 2014 года, сохранились. Это говорит о выборочной работе указанного соцсетью «срока хранения».

Издание отмечает, что помимо вопросов корпоративной приватности, в Facebook также могли побеспокоиться о репутационных потерях. В 2010 году издание Business Insider опубликовало переписку между 19-летним Цукербергом и его другом, состоявшуюся вскоре после запуска соцсети в 2004 году. Марк писал следующее: «Ну так что если тебе когда-нибудь понадобится информация о ком-то в Гарварде… ты только спроси… у меня более 4000 email-аккаунтов, изображений, адресов». На вопрос, как ему удалось собрать такие данные, будущий миллиардер ответил: «Люди сами их внесли… я не знаю почему… они «доверяют мне»… тупицы».

Позже Цукерберг подтвердил журналу The New Yorker достоверность переписки, но отметил, что с тех пор повзрослел и многое усвоил. TechCrunch отмечает, что компания поступила противоречиво: если целью было уберечь сообщения топ-менеджров и Цукерберга на случай взлома, то их можно было удалить лишь со стороны отправителей. В противном случае, следовало каким-то образом уведомить получателей о грядущих действиях.