Facebook обяжет указывать заказчиков политической рекламы

Соцсеть намерена ужесточить контроль над рекламой с политическим контентом.

Facebook планирует усилить контроль над политической рекламой, которую размещают в соцсети. Впредь при размещении такой рекламы нужно будет указывать, кто ее оплачивает. Соцсеть будет также проверять местоположение и личность заказчика. Об этом сообщил глава Facebook Марк Цукерберг в пятницу, 6 апреля, передает DW.

По его словам, социальная сеть намерена таким образом затруднить попытки манипуляций наподобие предполагаемого вмешательства РоSSии в президентские выборы в США 2016 года.

Компания Facebook еще в октябре 2017 года ужесточила правила размещения предвыборной агитации, ныне контроль только усиливается: объявления, касающиеся важных политических дебатов, должны впредь ясно обозначаться как "политическая реклама".

Как сообщил Марк Цукерберг, его компания нанимает тысячи новых сотрудников для ужесточения контроля в преддверии выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он отметил, что в преддверии важных выборов в США , Мексике, Бразилии , Индии, Пакистане и других странах главным приоритетом для него является предотвращение попыток влияния на избирателей.

Цукерберг признал, что запланированные меры не позволят полностью предотвратить злоупотребления, однако он уверен в том, что злоумышленникам будет труднее использовать фальшивые аккаунты и страницы Facebook для распространения рекламы, то есть делать то, что, по словам главы Facebook, "русские делали во время выборов 2016 года".

Facebook в настоящее время находится в центре скандала вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей этой соцсети. Британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. В ходе последней предвыборной кампании в США Cambridge Analytica использовала личные данные части электората для создания адресной и психологически выверенной политической рекламы.

Ранее стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook, а не 50 млн, как сообщалось до этого.