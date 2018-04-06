Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»

По данным редакции, речь может идти о продолжении случая, о котором мы писали ранее. В начале февраля стало известно, что неустановленные лица в интернете продают базу 500 000 клиентов «Нова пошта» с ФИО, телефонами и паспортами за 1500 грн. Об одном таком случае сообщил Егор Папышев, cybersecurity lead в компании DATAS Technology. Как рассказывал редакции Папышев, знакомый переслал ему сообщение от продавца баз — его заинтересовало, что кроме «мусорных» баз (данных без особой ценности) продавец выставлял и базу клиентов «Нова пошта», пишут AIN.UA.

Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»

Папышев проверил релевантность базы, для чего сделал выборку по номерам знакомых с их согласия, специально подбирая данные так, чтобы они не были доступны в интернете публично. По каждому из запрошенных номеров продавец вернул на 100% корректные данные. Тогда с Папышевым связались из Киберполиции для выяснения деталей дела. В компании «Нова пошта» тогда заявили, что в сообщении Папышева не содержится доказательств того, что база принадлежит именно ей.

А в начале апреля Киберполиция сообщила об обыске целого офиса в Запорожье на 20 рабочих мест, откуда операторы занимались продажами баз данных.

Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»

По данным ведомства, каждый из операторов совершал рассылку рекламы с предложением о продаже этих баз данных — до 50 000 сообщений в день. Точный объем краденных баз не сообщается, однако, по данным источника, это — несколько гигабайт данных. Оперативники установили, что в группу входило семеро человек, а организовал ее 26-летний житель Запорожья. По данным редакции, установить его личность удалось по данным, которые он указывал для оплаты. Продажу баз данных рекламировали в основном по SMS, только в марте этого года злоумышленники разослали почти 1,5 млн сообщений с рекламой.

Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»

Ведется расследование по ч.2 ст. 361 УК (незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей). Полицейские провели обыск в помещении, откуда работала группа, изъяли компьютеры, где хранились базы данных, телефоны, флешки и деньги — 25 000 грн и $36 000.

В «ПриватБанке» отрицают, что это дело может касаться баз данных банка: «…за последние полтора года никаких утечек баз данных из банка не было. Некая «база данных клиентов «ПриватБанка» которую все крадут, но никто не украл — это некое мифическое понятие. По большому счету, любой номер телефона украинского оператора с вероятностью 80% является телефоном клиента «ПриватБанка».

В компании «Нова пошта» редакции заявили, что сообщение о преступлении компания подала в Киберполицию еще в феврале этого года (когда и появились новости об утечке базы данных компании). По нему внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований. «Никакой дополнительной информации об указанном уголовном производстве компания не получала», — сообщила пресс-служба «Нова пошта».

Cейчас полицейские устанавливают, как группа получила доступ к базам данных компаний и госструктур.


Ольга Карпенко, AIN


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