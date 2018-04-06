Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP

Google объявил, что инструмент Exchange Bidding вышел из беты и теперь доступен всем издателям, использующим DoubleClick for Publishers.

Разработчики также добавили в этот инструмент новые параметры. В их числе:

каналы спроса,

партнёры по аукциону,

группы доходности,

рекламодатели на уровне показа.

Согласно Google , Exchange Bidding «теперь является значительным драйвером выручки для сотен издателей, которые увеличили свои доходы от programmatic-рекламы в среднем на двузначный процент».

В компании обещают, что в будущем также расширят Header Bidding на большее число рекламных форматов, включая видео, и сделают доступными programmatic-сделки. Оба этих продукта сейчас находятся в закрытой бете и будут выпущены в открытую бету в ближайшие месяцы.

Что касается сервиса DoubleClick for Publishers Small Business, то для него Exchange Bidding запущен также в режиме закрытой беты.

Напомним, что технология Exchange Bidding представляет собой ответ Google на решение Header Bidding от AppNexus и позволяет нескольким биржам конкурировать друг с другом в рамках единого аукциона.

На данный момент партнёрами Exchange Bidding являются такие площадки, как Index Exchange, COMET, AerServ, MobFox, OpenX, RhythmOne, Rubicon Project, Smaato и Sovrn.

Доступ к бета-версии Exchange Bidding был открыт в июне 2017 года.