Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Google объявил, что инструмент Exchange Bidding вышел из беты и теперь доступен всем издателям, использующим DoubleClick for Publishers.
Разработчики также добавили в этот инструмент новые параметры. В их числе:
- каналы спроса,
- партнёры по аукциону,
- группы доходности,
- рекламодатели на уровне показа.
Согласно Google, Exchange Bidding «теперь является значительным драйвером выручки для сотен издателей, которые увеличили свои доходы от programmatic-рекламы в среднем на двузначный процент».
В компании обещают, что в будущем также расширят Header Bidding на большее число рекламных форматов, включая видео, и сделают доступными programmatic-сделки. Оба этих продукта сейчас находятся в закрытой бете и будут выпущены в открытую бету в ближайшие месяцы.
Что касается сервиса DoubleClick for Publishers Small Business, то для него Exchange Bidding запущен также в режиме закрытой беты.
Напомним, что технология Exchange Bidding представляет собой ответ Google на решение Header Bidding от AppNexus и позволяет нескольким биржам конкурировать друг с другом в рамках единого аукциона.
На данный момент партнёрами Exchange Bidding являются такие площадки, как Index Exchange, COMET, AerServ, MobFox, OpenX, RhythmOne, Rubicon Project, Smaato и Sovrn.
Доступ к бета-версии Exchange Bidding был открыт в июне 2017 года.
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