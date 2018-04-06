«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская

О работе в PR

Я занимаюсь пиаром социальных, культурных и образовательных проектов в агентстве в GresTodorchuk PR, пишут AIN.UA .

В университет я поступала на экономику, но с первых дней понимала, что это не мое. Из всех пар настоящее удовольствие мне приносили только маркетинг и психология.

В 18 лет я начала общаться с молодым человеком, маркетинговым директором одной известной IT-компании. Он часто выступал с лекциями, а я ходила с ним за компанию. Так я открыла для себя маркетинг, а позже и пиар. Пришло понимание, что наконец нашла ту сферу, в которой хочу развиваться.

Сначала я стала сначала PR-менеджером одного киевского ресторана, затем – помощницей PR-директора Арт-завода «Платформа». Сейчас работаю в самом эффективном агентстве страны по версии Effie Awards – Gres Todorchuk PR.

Моя блогерская деятельность помогает мне в пиаре. Мы работаем с блогерами, это в тренде. Я проставляю правильные акценты, доношу ценность блогеров для пиара.

О важности профильного образования для работы в PR

Время, когда важно было получить «корочку» просто потому, что так принято, давно прошло. Сейчас бережно относятся к своему времени, тем более что вся информацияна расстоянии одного клика — для того, чтобы освоить любую профессию, уже не нужно сидеть 4 года в университете, есть множество курсов на Coursera и на сайтах зарубежных университетов.

Студенты в Украине же до сих пор учатся по устаревшим учебникам, а преподавать предмет может человек, который вообще не понимает, как все происходит на практике. Привет, Илон Маск, привет, 21 век. Другое дело формат образования, которое дают за рубежом. Когда лекции ведут настоящие бизнесмены, креаторы. Они могут рассказать о своем реальном опыте — вот то, что действительно интересно и ценно.

Как раз один из проектов агентства, над которым я работаю — альтернативная школа DEC life school. Помимо стандартных предметов, дети работают с 3D-принтерами, дронами, их учат критическому мышлению, ненасильственному общению, осознанности. Такие проекты, как этот, дарят веру, что у украинского образования есть шансы однажды стать одним из самых сильных в мире.

Если у человека есть запрос, он выучит все, что захочет. Поступить на финансиста меня подтолкнули родители, тогда я не знала, чего хочу. Если бы в 16 лет я поняла, что мне интересен маркетинг, я бы училась по максимуму. Но у меня не было времени выбирать — как-то так я и попала на финансы.

С чего начинался Instagram

Я позиционирую себя как travel, lifestyle, fashion, даже иногда beauty блогер. Моя главная цель: показать, что красивая девушка — не обязательно глупая. Часто современные Instagram-девушки несут в массы только одно: ты красивая? Раздевайся перед камерой и только так ты сможешь получить свою тысячу подписчиков.

У меня нет ни одной обнаженной фотографии, и я очень этим горжусь.

Веду свой блог в Instagram и Telegram. Facebook использую только для работы.

О дистанцировании от реноме «красавиц-пустышек»

Во-первых, я не жертвую чистотой своей репутации ради популярности. Многие работодатели просматривают профили потенциального кандидата перед тем, как взять его на работу. Особенно это важно для тех, кто работает в коммуникациях. Раздевшись на камеру, вы получите много подписчиков. Но при этом уничтожите свою репутацию, а восстановить ее будет практически невозможно.

Еще в подростковом возрасте я понимала, что социальные сети — это твоя визитная карточка. Если раньше встречали по одежке, то сейчас встречают по социальным сетям.

Во-вторых, говорю в социальных сетях о своей работе. Это то, чему меня научили в агентстве: если вы хотите активно развиваться как профессионал, то нужно рассказывать о карьерных достижениях.

Свой Facebook я веду конкретно по работе, пишу посты о своих достижениях. В Instagram я тоже это делаю, чтобы люди понимали, что я не просто хожу и фотографируюсь по ресторанам. Ведь фотографии чаще всего о том, как ты проводишь время с друзьями в свободное от работы время. Ты же не фотографируешься на работе. В основном это бывает, когда тебе весело, хорошая погода, ты красиво одет. Но жизнь — это не только отдых и развлечения. Я стараюсь показывать людям, что у меня есть работа, я много чем занимаюсь, читаю книги, у меня есть достижения.

В-третьих, я не вру своим подписчикам и не рекламирую некачественные продукты. Однажды мне прислали обувь ужасного качества. Я могла разместить пост и получить деньги, но отправила ее обратно. Потому что понимала: обманув подписчиков один раз, я потеряю их доверие и лояльность навсегда.

О развитие канала и работе с подписчиками

Самое важное – регулярные публикации и правильный тайминг. Нельзя выставлять две фотографии в неделю и ожидать, что у вас будет большой поток подписчиков. Два года назад я за месяц набрала 15 000 подписчиков, хотя обычно за такой период ко мне приходило около 4000. Такой рывок удался именно благодаря постоянству в ведении профиля и выбору удачного времени публикации. Я готовила контент на 3-4 дня вперед. Выставляла по две фотографии в день: первую в промежуток между 9:00 и 10:00 утра и вторую с 20:00 до 23:00. Это был очень удачный эксперимент, но, конечно, времени на подготовку снимков уходило много.

У меня всегда были хорошие качественные фотографии — качество очень важно. Чтобы быть успешным блогером, тебе нужно иметь минимальные навыки фотографа: уметь выстроить композицию, настроить свет. На такие продуманные аккаунты подписываются люди.

Instagram, как источник дохода

Когда у меня появились первые 10 000 — 15 000 подписчиков, я поставила перед собой конкретную цель: зарабатывать на Instagram. Конечно, деньги приходят не сразу. Поначалу вам предлагают бесплатный маникюр, чехол на телефон. Все начинали с такого, и это нормально.

От 50 000 до 100 000 подписчиков бренды начинают присылать вам одежду, косметику, предлагают бартер или небольшой гонорар. А после 100 000 вы начинаете получать серьезные предложения.

Первый серьезный бренд, который ко мне обратился, пришел из Америки. Тогда все рекламировали скрабы для тела, отбеливающие полоски и т.д. Платили они хорошо. Сравнительно. Американский рынок выбирает наших блогеров, потому что им можно меньше платить — американцы дороже.

С тех пор я сильно выросла как блогер. Сегодня у меня 172 000 подписчиков, я попала в топ-100 блогеров в Украине — два года назад даже была в двадцатке по Киеву . Охваты моих постов — более миллиона за неделю, иногда 800 000. Хороший пост набирает около 100 000 просмотров.

Недавно я создала медиакит на английском языке, где четко описала тематику блога, целевую аудиторию, предыдущих рекламодателей. Теперь я отправляю его брендам с предложением о сотрудничестве.

Работала с NYX, Est?e Lauder, Helen Marlen, «Моршинская», «Планета кино», Badoo, «Кураж базар», Ibiza Odessa, Radisson Blu Park Athene, President Hotel Moscow, Curtis. Люблю путешествовать, поэтому часто работаю с отелями.

Рекламные запросы приходят очень часто, но я берусь только за те проекты, которые мне действительно интересны. Я не беру все подряд ради денег.

Вы наверное видели рекламу «Казино Вулкан» — они платят очень большие деньги блогерам, но ведь это мошенники.

Однажды у меня был факап — я прорекламировала казино по глупости, но спохватилась и почти сразу удалила. Сегодня я принципиально не рекламирую гадалок, пирамиды, казино.

Главный урок, который я вынесла: нельзя врать своим подписчикам, нельзя продаваться, рекламировать людям плохой продукт. Ты — лидер мнений, а значит тебе доверяют. Это большая ответственность.

О накрученной популярности в Instagram

Проверить блогера на честность помогут такие сервисы, как Livedune. Он показывает вам график роста количества подписчиков. Если кривая не плавная, если в ней есть очень резкие скачки – значит, скорее всего, была накрутка.

80% рекламодателей просят показать бизнес-статистику, прежде чем начать с ним работать. В принципе, у всех блогеров подключен бизнес-аккаунт, который подвязан к странице в Facebook, потому «раскрыть карты» не составляет проблемы.

О стоимости рекламы

Обычный пост в моем Instagram стоит от $160, а публикация в Stories – от $50. Надо сказать, что реальная стоимость размещения в других странах намного выше, но украинские рекламодатели пока к ней не готовы. Для примера, в РоSSии цена за такой же пост составляла бы $200 -220, а в США – минимум $300. Но я уверена, что в ближайшие годы Украина вырастет до уровня иностранного рынка.

Прайс не всегда зависит от количества фолловеров. Если на человека подписано 30 000 людей, но у него высокая вовлеченность, то блогер может ставить большую цену. Преимущество Instagram заключается в том, что его аудитория – платежеспособная, ведь это люди от 18 до 30 лет. Для сравнения, в YouTube сидят преимущественно дети от 8 лет и молодежь до 25.

Мои знакомые, которые занимаются разработкой сайтов, однажды заказали рекламу у блогера-миллионника. Заплатили за пост $1500, но результат оказался нулевым. Обидно, деньги-то большие. Проблема была в том, что у блогера недостаточно взрослая аудитория, у которой попросту нет денег.

Когда же я разместила пост про ребят, он привел им клиента, который сделал заказ на $5000. Секрет – в том, чтобы попасть в правильную целевую аудиторию. У меня 52% мужчин 25-35 лет — достаточно платежеспособная ЦА.

Как рекламодателям правильно выбирать блогеров

Во-первых, тщательно выбирайте блогера с подходящей аудиторией. Если человек много путешествует, скорей всего, его подписчики – прогрессивная молодежь 25-35 лет. Если это бьюти-блогер, у него в подписчиках будут молоденькие девочки, которые интересуются косметикой. Вроде бы все просто, но я часто замечаю, что не все это понимают.

Во-вторых, важно правильное ведение коммуникации. Я за формальную переписку. Нельзя писать человеку, у которого вы хотите заказать рекламу, поздно ночью в панибратской манере: «Эй, привет, рекламу делаешь?» Этот совет может казаться очевидным, но на самом деле, такие ошибки совершают достаточно часто.

В-третьих, если бренд хочет предложить сотрудничество лидеру мнений, то лучше писать в Direct с официальной страницы, а не с личного профиля представителя. В таком случае блогер быстрее отреагирует и будет больше вам доверять.

В-четвертых, если вы хотите обезопасить себя – то заключайте контракт. Там вы можете прописать, каким должен быть пост, в какой день он будет опубликован. Это застрахует вас от недобросовестных блогеров, которые берут предоплату, а потом могут пропасть на несколько недель.

О главных трендах в Instagram-блогинге

В последнее время безумно популярными стали Stories. Когда у вас есть бизнес-аккаунт и более 10 000 подписчиков, вы можете делать в Stories прямую рекламу – подключать ссылку и отслеживать, сколько по ней было переходов. Например, у меня есть Telegram-канал , где я делюсь ссылкам на полезные сайты, интервью, статьи. И я часто рекламирую его с помощью Stories: делаю скрин канала и внизу оставляю ссылку на него.

Недавно был интересный кейс на эту тему. Магазин китайских кроссовок сделал рекламную кампанию в Insta Stories. Это был скрин их сайта, а на экране была видимость волоска. Человек, пытаясь убрать волос с экрана, свайпал вверх и переходил на сайт. Не совсем честно, но очень креативно.

Об украинских Instagram-блогерах

За границей популярный Instagram-блогер – это звезда. У него много возможностей: большие бренды предлагают коллаборации, телеканалы приглашают участвовать в шоу. Например, блогер Настя Ивлеева стала ведущей программы «Орел и решка».

В Украине если ты девушка с миллионом подписчиков, то ты просто девушка с миллионом подписчиков. Не более.

Но ситуация постепенно изменяется. Уже сейчас большие бренды, такие как Helen Marlen Group, начинают работать с блогерами, потому что видят за этим будущее. И я безумно этому рада.

Что дает популярность Instagram в реальной жизни

Она часто помогает мне в благотворительных проектах. Мы с лучшей подругой уже не первый год собираем через Instagram одежду, продукты и отвозим их в детский дом. Если в прошлом году мы везли машину вещей, этим летом – автобус.

Очень круто, когда известность в социальных сетях дает возможность помочь людям, а не только тешит твое самолюбие.

Недавно мы с агентством запустили для центра «Дача» (это единственный в Украине центр, где дети, которые лечатся от рака, бесплатно живут вместе с родителями и выздоравливают) космический проект с Instagram-блогерами Charity giveaway. И в работе с лидерами мнений мне помогли личные знакомства. Так, я договорилась о сотрудничестве благотворительного фонда «Запорука» с Таней Парфиловой, у которой более 600 000 подписчиков в Instagram. Если бы фонд написал ей сам, она бы вряд ли ответила.

Дело в том, что 90% сотрудничеств с блогерами – это коммерция. Убедить человека поддержать проект бесплатно – практически невозможно. И тут лучше всего работают именно личные контакты.

Советы тем, кто только начинает

Как я уже сказала ранее, важна регулярность и тайминг.

Обратите внимание на правильный tone of voice и легкость подачи. Люди идут в Instagram за красивыми картинками, вдохновением и позитивом. Им не нужно много текста, не учитывая специализированных блогов о питании, например, а негатива и жалоб хватает на Facebook. Подписчики не хотят, чтобы им усложняли жизнь и рассказывали о проблемах.

Например, тема рака, с которой мы работаем по проекту БФ «Запорука» – «Дача» — очень сложная. В большинстве случаев об этой болезни рассказывают через тяжелые трагедии и отчаяние. Но людей сейчас окружает так много негатива, что все от него устали. Когда в ленте появляется такой пост, его просто пролистывают. Поэтому мы предложили легкую, вдохновляющую подачу. Аккаунт наполнен теплом и нежностью, он передает семейную атмосферу «Дачи» и ее главное мотто: «Жизнь начинается снова».

Также я бы посоветовала общаться со своими подписчиками, спрашивать их мнение, задавать вопросы. Очень хорошо работают простые вопросы типа «Брюнетки или блондинки?», «Да или нет?»… С другой стороны, из-за того, что люди в Instagram не готовы много читать, сложнее выбиться в лидеры.

Если раньше в Instagram было достаточно быть красивой девушкой, то сейчас их очень много — нужно выделяться. Для этого нужно иметь дополнительную функцию — например, мозг.

Нужно общаться с людьми, записывать истории, соблюдать тайминг. Тогда все получится.

О запуске Telegram-канала

Telegram — мой любимый мессенджер, верю, что за ним будущее. Viber — для поколения постарше, WhatsApp — стандартное решение для общения деловых людей. А Telegram — для прогрессивных. С каждым днем там появляется все больше интересных каналов.

Несколько моих наблюдений в работе с мессенджером:

Аудитория в Telegram очень требовательная, поэтому вам нужно соответствовать этой высокой планке. Если вы опубликовали даже один плохой пост, люди от вас отпишутся. Я мониторю каждую свою публикацию и анализирую, что зашло лучше, а что вообще не понравилось, чтобы дать людям действительно интересный контент. Когда вы размещаете новый пост, то вашим подписчикам приходит звуковое уведомление. Оно может раздражать, если вы публикуете слишком часто или делаете это в неудобное для людей время.

Обычно я делаю один пост в день вечером, но однажды не успела и разместила публикацию в час ночи. После этого от меня отписалось 5 человек. Скорее всего, они спали, а я их разбудила. Вполне логично.

ЦА моих блогов в Telegram и Instagram совершенно разная. В первом случае — это молодые предприниматели, инноваторы. Аудитория сформировалась за счет контента, я часто пишу о технологиях, дронах, ИИ. Во втором случае, люди, которые следят за моей жизнью, внешностью – парни 20-35 и девушки 18-25 лет.

Рекламы на канале пока нет. Я еще не готова, хотя предложения поступали.

О том, как все успевать

У меня стандартный график, но часто могу поработать и на выходных. Хотя на выходных стараюсь больше времени проводить с семьей, близкими и друзьями, либо посвятить время себе: дольше поспать, сходить в тренажерный зал или спа. Так я заряжаюсь энергией на всю следующую неделю.

Сейчас я перешла на пассивное блогерство, мало времени на это. Я понимаю, если не буду развиваться и работать, буду просто девочкой с 170 000 подписчиками и не более. Мне не очень нравятся такие перспективы.