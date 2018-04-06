В Snapchat появилась поддержка групповых видеочатов

Популярный среди молодёжи мессенджер Snapchat запускает обновление, которое позволит пользователям запускать групповые видеочаты с максимальным числом участников до 16 человек.

Чтобы начать такой чат, нужно сначала создать обычный групповой чат. Затем нужно будет нажать на иконку камеры, чтобы запустить режим видеосвязи. Пользователи, выбранные в качестве участников, получат приглашение присоединиться к обсуждению.

Сделать это можно будет разными способами: с включенным фильтром Snapchat Lens, только в голосовом режиме (без трансляции изображения) или же продолжая отправлять текстовые сообщения, пока другие общаются по видео.

Если пользователи будут общаться без видео, а только в режиме голосовой связи, то максимальное число участников чата может быть увеличено до 32 человек.

Обновление запущено по всему миру.

Напомним, что в ноябре Snapchat разделил ленты друзей и издателей в новой версии сервиса.