В Snapchat появилась поддержка групповых видеочатов

Популярный среди молодёжи мессенджер Snapchat запускает обновление, которое позволит пользователям запускать групповые видеочаты с максимальным числом участников до 16 человек.

Чтобы начать такой чат, нужно сначала создать обычный групповой чат. Затем нужно будет нажать на иконку камеры, чтобы запустить режим видеосвязи. Пользователи, выбранные в качестве участников, получат приглашение присоединиться к обсуждению.

Сделать это можно будет разными способами: с включенным фильтром Snapchat Lens, только в голосовом режиме (без трансляции изображения) или же продолжая отправлять текстовые сообщения, пока другие общаются по видео.

Если пользователи будут общаться без видео, а только в режиме голосовой связи, то максимальное число участников чата может быть увеличено до 32 человек.

Обновление запущено по всему миру.

Напомним, что в ноябре Snapchat разделил ленты друзей и издателей в новой версии сервиса.


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