Порошенко поручит провести в каждое село Украины широкополосный интернет

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что даст поручение провести в каждое село страны широкополосный интернет.

Об этом он заявил на совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я подчеркиваю, что у нас должен быть широкополосный интернет в каждом селе, и это будет мое поручение и соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам, чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет. Мы наладили эффективное взаимодействие, чтобы человек, который пришел, на 70% своих проблем получил быстрый диагноз через систему телемедицины», – заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину.

«Качество жизни в каждом селе со временем должно стать не ниже, чем та высокая планка, которая есть в областных центрах», – добавил Порошенко.


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