Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает

В начале апреля десятки украинских новых фильмов — среди них «Киборги», «Стремглав» и «Иван Сила», снятых за последние пару лет, попали на торренты в хорошем качестве. Режиссер одного из них, Марина Степанская, посчитала, что виноват онлайн-кинотеатр Megogo, поскольку именно он выложила копии фильмов хорошего качества. В самой же компании считают подобные обвинения абсурдными — мол, это так же странно, как обвинять в причастности к пиратству iTunes и Netflix. Ситуацию уже описали ряд отраслевых медиа, в том числе — « Телекритика » и « МедиаНяня «. , пишут AIN.UA

Директор международного кинофестиваля «Бруківка» Андрей Заец в Facebook отметил , что многие украинские новинки уже на торрентах, в частности — на известном сайте «Толока». Но ничего не писал о причинах.

Режиссер фильма «Стремглав» Марина Степанская высказалась немного резче, указав, что по ее мнению, виновата компания Megogo, выложившая фильмы в хорошем качестве в свой пакет:

«Надо в момент, когда международный сейлз-агент ведет переговоры, быстренько скинуть фильм в пакете за три копейки Megogo, и на следующий день он — вуаля, на торрентах. Вместе со всем проданным пакетом. Премьера на большом американском фестивале в мае, прокат в Тайване, и много другого — под ударом. Тушить этот пожар бессмысленно, это же торренты. Призывать вас не качать не буду, наоборот, качайте, друзья, и смотрите в хорошем качестве, ведь благодаря компании Megogo фильм лежит в доступе в 1080p», — пишет она.

Маркетинг-директор Megogo Иван Шестаков называет такие утверждения абсурдными. «Режиссер, как человек творческий, просто очень эмоционально отреагировала, поскольку видимо впервые столкнулась с проявлениями пиратства. Мы же сталкиваемся и боремся с пиратством очень давно», — заметил он. Обвинения в «сливе» фильмов он назвал беспочвенными, ведь с таким же успехом в мировом пиратстве можно обвинять, к примеру, iTunes :

«За рубежом чаще всего пиратят контент с iTunes , и это — не потому, что они недостаточно защищают контент, просто у них он появляется сразу в больших объемах и хорошем качестве. Та же ситуация и здесь: как бы ты ни защищал контент, если он воспроизводится на экране устройства — значит, его можно украсть… Обвинять нас в «сливе» — это чистый абсурд. Это как обвинить супермаркет в том, что вор украл у вас помидоры. Мы сами заинтересованы, чтобы контент в хорошем качестве появлялся только у нас и страдаем от действий пиратов», — пояснил он редакции.

По словам Шестакова, выйти на связь с администрацией «Толоки», чтобы удалить пиратские раздачи, обычно не удается. «У них серверы в Нидерландах и на контакт они вообще не выходят», — говорит он.