Сотрудники Google протестуют против использования ИИ-разработок компании Пентагоном
Google пересмотрит ограничения, накладываемые на использование ИИ-технологии компании в военных приложениях. Причиной этого стало недовольство сотрудников Google тем, что Пентагон использует разработки компании в области искусственного интеллекта для распознавания изображений, сделанных дронами.
О том, что Министерство обороны США заключило контракт на использование облачного сервиса Google, стало известно в прошлом месяце.
В настоящее время среди сотрудников компании циркулирует петиция к руководству с призывом отказаться от работы с Пентагоном и дать обещание, что Google не будет заниматься созданием военной технологии в будущем.
«Уникальная история Google, его девиз «Не сотвори зла» и его прямое участие в жизни миллиардов пользователей ставят его в стороне [от такого рода проектов]», — говорится в петиции.
В ней также отмечается, что работа с военными может нанести «непоправимый вред бренду Google и его способности конкурировать за таланты».
Работа Google для Министерства обороны США является частью проекта Maven, в рамках которого Пентагон намерен использовать коммерческую технологию распознавания объектов в военных целях – для улучшения способности систем вооружения определять объекты.
Google заявил, что этот проект не связан с наступательными целями, а создан для «спасения жизней и освобождения людей от выполнения утомительной работы».
Согласно петиции, глава облачного бизнеса Google Дайан Грин (Diane Greene) заверила персонал, что технология компании не будет «работать с дронами» и «не будет использоваться для запуска оружия». Тем не менее, сотрудники Google считают, что после передачи военным, технология «может быть легко использована для выполнения таких задач».
В своём заявлении Google утверждает, что Министерство обороны США использует «программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступное всем клиентам Google Cloud». Кроме того, Пентагон работал с моделями, которые были основаны только на неклассифицированных данных. Другими словами, Google не обучал нейронные сети специально для использования в военных целях.
Однако даже эти ограничения на использование ИИ-разработок компании в настоящее время пересматриваются. «Все случаи военного использования машинного обучения вызывают обоснованное беспокойство», — говорится в заявлении Google.
Внутренние критики работы Google с Пентагоном считают, что даже опосредованное участие компании в разработке военных приложений может подорвать доверие к её потребительским брендам.
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