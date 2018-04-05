Сотрудники Google протестуют против использования ИИ-разработок компании Пентагоном

Google пересмотрит ограничения, накладываемые на использование ИИ-технологии компании в военных приложениях. Причиной этого стало недовольство сотрудников Google тем, что Пентагон использует разработки компании в области искусственного интеллекта для распознавания изображений, сделанных дронами.

О том, что Министерство обороны США заключило контракт на использование облачного сервиса Google , стало известно в прошлом месяце.

В настоящее время среди сотрудников компании циркулирует петиция к руководству с призывом отказаться от работы с Пентагоном и дать обещание, что Google не будет заниматься созданием военной технологии в будущем.

«Уникальная история Google , его девиз «Не сотвори зла» и его прямое участие в жизни миллиардов пользователей ставят его в стороне [от такого рода проектов]», — говорится в петиции.

В ней также отмечается, что работа с военными может нанести «непоправимый вред бренду Google и его способности конкурировать за таланты».

Работа Google для Министерства обороны США является частью проекта Maven, в рамках которого Пентагон намерен использовать коммерческую технологию распознавания объектов в военных целях – для улучшения способности систем вооружения определять объекты.

Google заявил, что этот проект не связан с наступательными целями, а создан для «спасения жизней и освобождения людей от выполнения утомительной работы».

Согласно петиции, глава облачного бизнеса Google Дайан Грин (Diane Greene) заверила персонал, что технология компании не будет «работать с дронами» и «не будет использоваться для запуска оружия». Тем не менее, сотрудники Google считают, что после передачи военным, технология «может быть легко использована для выполнения таких задач».

В своём заявлении Google утверждает, что Министерство обороны США использует «программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступное всем клиентам Google Cloud». Кроме того, Пентагон работал с моделями, которые были основаны только на неклассифицированных данных. Другими словами, Google не обучал нейронные сети специально для использования в военных целях.

Однако даже эти ограничения на использование ИИ-разработок компании в настоящее время пересматриваются. «Все случаи военного использования машинного обучения вызывают обоснованное беспокойство», — говорится в заявлении Google .