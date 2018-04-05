РоSSийский хакер Никулин пытался сбежать с заседания суда в США
Следующее заседание перенесено на конец апреля.
РоSSийский хакер Евгений Никулин, которого 30 марта власти Чехии экстрадировали в США, перед началом судебного заседания по избрании ему меры пресечения оказал сопротивление правоохранителям и попытался сбежать
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что после экстрадиции Никулину назначили медицинскую экспертизу. По словам прокурора, мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать.
В результате на заседании федерального суда 4 апреля Никулин находился в наручниках. Следующее заседание было перенесено на конец апреля.
Напомним, чешская полиция арестовала Никулина в Праге в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США - в частности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox. LinkedIn заявляла о причастности россиянина к краже данных более 100 млн аккаунтов. В США Никулину грозят до 30 лет лишения свободы и штраф в сумме до 1 млн долларов.
В конце марта стало известно, что власти Чехии выдали хакера США. Москва также добивалась выдачи Никулина, ссылаясь на то, что на родине ему также предъявлены обвинения в киберпреступлениях.
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Internet и сети
05.04.2018 10:02