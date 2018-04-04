Бывший глава по развитию поиска и ИИ Google перейдёт на работу в Apple
Джон Джанандреа (John Giannandrea), бывший глава по развитию поиска и ИИ в Google, перейдёт на работу в Apple. Об этом
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Информация о переходе Джанандреа в Apple стала неожиданностью для IT-отрасли. Ранее издание The Information сообщало, что после ухода с поста вице-президента Google он продолжит работу в компании.
На новом месте Джанандреа займётся улучшением функциональности голосового помощника Siri. Предполагается, что теперь Apple сможет нанять больше высококлассных специалистов по ИИ и улучшить свои алгоритмы.
Что касается Google, то уход Джанандреа вряд ли сильно повлияет на разработки в области искусственного интеллекта. Как сообщалось ранее, ИИ-подразделение Google возглавит ветеран компании Джефф Дин (Jeff Dean).
Команду поиска, руководителем которой также являлся Джанандреа, возглавит Бен Гомес (Ben Gomes).
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04.04.2018 21:49