Бывший глава по развитию поиска и ИИ Google перейдёт на работу в Apple

Джон Джанандреа (John Giannandrea), бывший глава по развитию поиска и ИИ в Google , перейдёт на работу в Apple . Об этом сообщило издание The New York Times спустя день после того, как стало известно об изменениях в руководстве Google .

По мнению The Verge, приход Джанандреа – большая удача для Apple , учитывая трудности компании с продвижением в области искусственного интеллекта. Топ-менеджер займёт должность главы по машинному обучению и AI-стратегии и будет подчиняться напрямую CEO Apple Тиму Куку (Tim Cook).

Информация о переходе Джанандреа в Apple стала неожиданностью для IT-отрасли. Ранее издание The Information сообщало, что после ухода с поста вице-президента Google он продолжит работу в компании.

На новом месте Джанандреа займётся улучшением функциональности голосового помощника Siri. Предполагается, что теперь Apple сможет нанять больше высококлассных специалистов по ИИ и улучшить свои алгоритмы.

Что касается Google , то уход Джанандреа вряд ли сильно повлияет на разработки в области искусственного интеллекта. Как сообщалось ранее, ИИ-подразделение Google возглавит ветеран компании Джефф Дин (Jeff Dean).

Команду поиска, руководителем которой также являлся Джанандреа, возглавит Бен Гомес (Ben Gomes).