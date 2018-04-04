Бывший глава по развитию поиска и ИИ Google перейдёт на работу в Apple

Джон Джанандреа (John Giannandrea), бывший глава по развитию поиска и ИИ в Google, перейдёт на работу в Apple. Об этом сообщило издание The New York Times спустя день после того, как стало известно об изменениях в руководстве Google.

По мнению The Verge, приход Джанандреа – большая удача для Apple, учитывая трудности компании с продвижением в области искусственного интеллекта. Топ-менеджер займёт должность главы по машинному обучению и AI-стратегии и будет подчиняться напрямую CEO Apple Тиму Куку (Tim Cook).

Информация о переходе Джанандреа в Apple стала неожиданностью для IT-отрасли. Ранее издание The Information сообщало, что после ухода с поста вице-президента Google он продолжит работу в компании.

На новом месте Джанандреа займётся улучшением функциональности голосового помощника Siri. Предполагается, что теперь Apple сможет нанять больше высококлассных специалистов по ИИ и улучшить свои алгоритмы.

Что касается Google, то уход Джанандреа вряд ли сильно повлияет на разработки в области искусственного интеллекта. Как сообщалось ранее, ИИ-подразделение Google возглавит ветеран компании Джефф Дин (Jeff Dean).

Команду поиска, руководителем которой также являлся Джанандреа, возглавит Бен Гомес (Ben Gomes).


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