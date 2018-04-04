В Facebook появились новые возможности для проведения A/B-тестирования
Facebook сообщил о запуске ряда нововведений, связанных с проведением A/B-тестирования рекламных объявлений.
Ранее сплит-тестирование в Ads Manager было доступно только в режиме с подсказками. Теперь его можно запустить в быстром режиме создания рекламы.
Кроме того, A/B-тестирование теперь поддерживается в кампаниях с целью «Вовлеченность». Ранее тесты можно было создавать для целей «Продажи товаров из каталога», «Конверсии», «Установки приложения», «Охват», «Просмотры видео», «Трафик» и «Генерация лидов».
«Мы добавили поддержку сплит-тестирования для цели «Вовлечённость», чтобы вы могли могли проводить A/B-тестирование объявлений, оптимизированных для вовлечённости во взаимодействие с постами, получения «лайков» страниц и ответов на мероприятия», — говорится в блоге Facebook.
В Ads Manager теперь также можно дублировать сплит-тесты при сохранении существующих настроек. Благодаря этому нововведению, маркетологи смогут использовать предыдущие сплит-тесты в качестве шаблонов для новых.
Facebook также запустил новую панель управления, позволяющую отслеживать подборку стандартных KPI по A/B-тестам, включая CPM, CPC и CTR.
Напомним, что Facebook
Более подробную информацию об инструменте «Тесты и результаты» можно найти по
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04.04.2018 11:31