В Facebook появились новые возможности для проведения A/B-тестирования

Facebook сообщил о запуске ряда нововведений, связанных с проведением A/B-тестирования рекламных объявлений.

Ранее сплит-тестирование в Ads Manager было доступно только в режиме с подсказками. Теперь его можно запустить в быстром режиме создания рекламы.

Кроме того, A/B-тестирование теперь поддерживается в кампаниях с целью «Вовлеченность». Ранее тесты можно было создавать для целей «Продажи товаров из каталога», «Конверсии», «Установки приложения», «Охват», «Просмотры видео», «Трафик» и «Генерация лидов».

«Мы добавили поддержку сплит-тестирования для цели «Вовлечённость», чтобы вы могли могли проводить A/B-тестирование объявлений, оптимизированных для вовлечённости во взаимодействие с постами, получения «лайков» страниц и ответов на мероприятия», — говорится в блоге Facebook.

В Ads Manager теперь также можно дублировать сплит-тесты при сохранении существующих настроек. Благодаря этому нововведению, маркетологи смогут использовать предыдущие сплит-тесты в качестве шаблонов для новых.

Facebook также запустил новую панель управления, позволяющую отслеживать подборку стандартных KPI по A/B-тестам, включая CPM, CPC и CTR.

Напомним, что Facebook представил инструмент для проведения сплит-тестирования в октябре 2017 года. 19 марта он стал доступен рекламодателям по всему миру.

Более подробную информацию об инструменте «Тесты и результаты» можно найти по ссылке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отчет: материнская компания Cambridge Analytica работала и в Украине
В Киеве раскрыли участника группировки Cobalt, который похитил более 140 000 банковских реквизитов и продал за $1,5 млнВ Киеве раскрыли участника группировки Cobalt, который похитил более 140 000 банковских реквизитов и продал за $1,5 млн
Власти Чехии выдали США роSSийкого хакера НикулинаВласти Чехии выдали США роSSийкого хакера Никулина
Mailchimp ввел запрет на продвижение криптовалют и ICOMailchimp ввел запрет на продвижение криптовалют и ICO
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазиныКиберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook удалил 270 страниц роSSийской "фабрики троллей"Facebook удалил 270 страниц роSSийской "фабрики троллей"
Facebook выпускает инструменты проверки новостейFacebook выпускает инструменты проверки новостей
Facebook работает над сертификационным инструментом для Custom AudiencesFacebook работает над сертификационным инструментом для Custom Audiences
Опубликован секретный документ Facebook с оправданием любых средств ради роста аудиторииОпубликован секретный документ Facebook с оправданием любых средств ради роста аудитории
Facebook был проинформирован о возможной продаже данных опросным приложениемFacebook был проинформирован о возможной продаже данных опросным приложением
Тим Кук: В отличие от Facebook, клиенты — не наш продукт
Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламыFacebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы
Пользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данныхПользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данных
Facebook обновил настройки приватностиFacebook обновил настройки приватности
Mozilla выпустила дополнение для Firefox, блокирующее «слежку» Facebook за пользователем
Последние новости
Подгружаем последние новости