В Facebook появились новые возможности для проведения A/B-тестирования

Facebook сообщил о запуске ряда нововведений, связанных с проведением A/B-тестирования рекламных объявлений.

Ранее сплит-тестирование в Ads Manager было доступно только в режиме с подсказками. Теперь его можно запустить в быстром режиме создания рекламы.

Кроме того, A/B-тестирование теперь поддерживается в кампаниях с целью «Вовлеченность». Ранее тесты можно было создавать для целей «Продажи товаров из каталога», «Конверсии», «Установки приложения», «Охват», «Просмотры видео», «Трафик» и «Генерация лидов».

«Мы добавили поддержку сплит-тестирования для цели «Вовлечённость», чтобы вы могли могли проводить A/B-тестирование объявлений, оптимизированных для вовлечённости во взаимодействие с постами, получения «лайков» страниц и ответов на мероприятия», — говорится в блоге Facebook.

В Ads Manager теперь также можно дублировать сплит-тесты при сохранении существующих настроек. Благодаря этому нововведению, маркетологи смогут использовать предыдущие сплит-тесты в качестве шаблонов для новых.

Facebook также запустил новую панель управления, позволяющую отслеживать подборку стандартных KPI по A/B-тестам, включая CPM, CPC и CTR.

Напомним, что Facebook представил инструмент для проведения сплит-тестирования в октябре 2017 года. 19 марта он стал доступен рекламодателям по всему миру.