В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

3 апреля в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния, произошла стрельба. Вооружённая женщина пробралась в здание компании, ранила трёх человек и застрелилась.

По данным NBC News, полученным от источников в местной полиции, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Полиция Сан-Бруно установила личность стрелявшей – ею оказалась Насим Агдам (Nasim Aghdam).

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details — https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 4, 2018

На пресс-конференции начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини (Ed Barberini) рассказал, в 12:46 по местному времени они получили множество звонков о стрельбе в офисах YouTube, которые расположены отдельно от штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью. Полиция прибыла на место преступления в течение 2-х минут.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь в Сан-Франциско. По словам администратора клиники, один из них был в состоянии лёгкой тяжести, второй – в тяжёлом, а ещё один – в критическом.

В ходе инцидента сотрудники YouTube делились происходящим в Twitter :

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Продакт-менеджер YouTube Тодд Шерман (Todd Sherman) написал серию твитов, в которых рассказал, что он был на совещании, когда услышал беготню. Когда он вышел из комнаты, то узнал, что в здании находится стрелок.

At that point every new person I saw was a potential shooter. Someone else said that the person shot out the back doors and then shot themselves. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

Тем временем человек из офиса, расположенного поблизости, опубликовал фото эвакуации сотрудников из здания YouTube:

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

Согласно данным на сайте YouTube, в Сан-Бруно работает около 1100 человек.

CEO Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) назвал произошедший инцидент «невообразимой трагедией» и призвал всех сотрудников поддержать команду и главу компании Сьюзан Войжицки (Susan Wojcicki).

Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

В IT-сообществе одними из первых поддержку компании выразили главы Apple и Amazon Тим Кук (Tim Cook) и Джефф Безос (Jeff Bezos), председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани (Omid Kordestani) и глава компании Джек Дорси (Jack Dorsey), а также CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella):

From everyone at Apple , we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google , especially the victims and their families. — Tim Cook (@tim_cook) April 3, 2018

Horrible and truly tragic day for YouTube and Google . We are wishing all our very best for the injured and all those affected. — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 3, 2018

?? to all my friends at @YouTube and @Google Thinking of you in the face of this senseless act. @SusanWojcicki @sundarpichai https://t.co/zqwRNs6RlH — Omid Kordestani (@omidkordestani) April 3, 2018

We’re also aware of the misinformation being spread on Twitter . We’re tracking, learning, and taking action. We‘re working diligently on product solutions to help. https://t.co/V8vmxgFkmR — jack (@jack) April 3, 2018

On behalf of all of Microsoft , our hearts are with everyone at YouTube and Google today and all those affected. https://t.co/dijMxGXGpD — Satya Nadella (@satyanadella) April 4, 2018

Президент США Дональд Трамп написал, что он шлёт «свои мысли и молитвы» всем, кто оказался вовлечённым в этот инцидент.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018