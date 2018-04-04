В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
3 апреля в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния, произошла стрельба. Вооружённая женщина пробралась в здание компании, ранила трёх человек и застрелилась.
По данным NBC News, полученным от источников в местной полиции, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Полиция Сан-Бруно установила личность стрелявшей – ею оказалась Насим Агдам (Nasim Aghdam).
На пресс-конференции начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини (Ed Barberini) рассказал, в 12:46 по местному времени они получили множество звонков о стрельбе в офисах YouTube, которые расположены отдельно от штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью. Полиция прибыла на место преступления в течение 2-х минут.
Пострадавшие были доставлены в госпиталь в Сан-Франциско. По словам администратора клиники, один из них был в состоянии лёгкой тяжести, второй – в тяжёлом, а ещё один – в критическом.
В ходе инцидента сотрудники YouTube делились происходящим в Twitter:
Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.
Продакт-менеджер YouTube Тодд Шерман (Todd Sherman) написал серию твитов, в которых рассказал, что он был на совещании, когда услышал беготню. Когда он вышел из комнаты, то узнал, что в здании находится стрелок.
At that point every new person I saw was a potential shooter. Someone else said that the person shot out the back doors and then shot themselves.
В IT-сообществе одними из первых поддержку компании выразили главы Apple и Amazon Тим Кук (Tim Cook) и Джефф Безос (Jeff Bezos), председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани (Omid Kordestani) и глава компании Джек Дорси (Jack Dorsey), а также CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella):
From everyone at Apple, we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google, especially the victims and their families.
Президент США Дональд Трамп написал, что он шлёт «свои мысли и молитвы» всем, кто оказался вовлечённым в этот инцидент.
Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.
Напомним, в конце марта YouTube ввёл новые правила, согласно которым в сервисе запрещается публиковать контент, продвигающий торгующие оружием сайты, а также обучающие видео, связанные с изготовлением огнестрельного оружия.
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