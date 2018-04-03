Три украинских стартапа вошли в топ-100 самых быстрорастущих SaaS-сервисов по версии Нейтана Латки

Сразу три украинских стартапа вошли в рейтинг LATKA100 . Это ежегодный рейтинг самых быстрорастущих SaaS-компаний, который составляет известный серийный предприниматель Нейтан Латка. По итогам 2017 года в него попали украинские сервисы — Reply.io, Serpstat и PromoRepublic, пишут AIN.UA .

Нейтан Латка известен тем, что в 2016 году продал свой SaaS-сервис Heyo.com, когда тот зарабатывал $5 млн в год. Сейчас он работает над своим вторым продуктом и параллельно ведет подкаст The Top с 4,5 млн скачиваний. Именно через этот подкаст Латка из первых рук добывает сведения о доходах, которые обычно скрываются под покровами NDA.

Рейтинг Нейтана считается одним из самых показательных в SaaS-индустрии, его можно использовать, как источник данных о доходах SaaS-компаний. Вместе с тем, нельзя сказать, что рейтинг полностью объективен, поскольку в нем представлены не все существующие сервисы, а только те, кто участвовал в подкастах Латки или предоставил ему свои данные через форму на сайте.

Украинские стартапы PromoRepublic, Serpstat и Reply.io вошли в топ-25 самых быстрорастущих сервисов в LATKA100. Если верить данным Латки, PromoRepublic вырос почти на 300% в 2017 году, сгенерировав $35 000 регулярного месячного дохода (Monthly Recurring Revenue или MRR). Serpstat показал рост почти на 200% с $73 000 MRR, а Reply.io вырос менее чем на 150%, но у него самый большой MRR — $157 000 в декабре 2017 года.

Несмотря на то, что Нейтан выспрашивает у стартапов коммерческие тайны, те сами приходят к нему ради пиара в его подкасте. И это часто окупается. По словам СЕО и сооснователя PromoRepublic Максима Печерского, после публикации рейтинга командой заинтересовалось три фонда, и сейчас стартап ведет переговоры с двумя из них.

Напомним, 5 украинских IT-компаний попали в топ-5000 лучших бизнесов Европы по версии Inc.