YouTube представил новый формат видеорекламы TrueView for Reach

YouTube объявил о запуске нового формата видеорекламы TrueView for Reach, предназначенного для увеличения охвата и повышения узнаваемости.

Ролики этого формата, длительностью не менее 6 секунд, будут показываться перед, во время или после просмотра видео на YouTube. Оплата – на основе CPM-модели (за тысячу показов).

«Оптимизированный для эффективного охвата, этот формат может помочь вам повысить узнаваемость среди более широкого ряда клиентов – и сделать это с 95% видимостью и слышимостью», — говорится в блоге AdWords.

Пользователи смогут пропускать объявления Trueview for Reach спустя пять секунд после начала.

Во время бета-тестирования использование TrueView for Reach позволяло повысить охват рекламы почти на 20%. По словам представителей Samsung, Pepsi и других крупных брендов, с помощью этого формата можно достигать на 50% больше людей за половину стоимости.

Основным преимуществом TrueView for Reach является возможность чаще попадать в поле зрения пользователей.

Напомним, что осенью 2016 года Google запустил формат TrueView for action. С его помощью рекламодатели могут добавить в ролик брендированный баннер с призывом к действию.

А в июле того же года Google расширил охват объявлений TrueView Video Discovery. С тех пор они также показываются в результатах мобильного поиска.