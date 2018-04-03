YouTube представил новый формат видеорекламы TrueView for Reach
YouTube объявил о запуске нового формата видеорекламы TrueView for Reach, предназначенного для увеличения охвата и повышения узнаваемости.
Ролики этого формата, длительностью не менее 6 секунд, будут показываться перед, во время или после просмотра видео на YouTube. Оплата – на основе CPM-модели (за тысячу показов).
«Оптимизированный для эффективного охвата, этот формат может помочь вам повысить узнаваемость среди более широкого ряда клиентов – и сделать это с 95% видимостью и слышимостью», — говорится в блоге AdWords.
Пользователи смогут пропускать объявления Trueview for Reach спустя пять секунд после начала.
Во время бета-тестирования использование TrueView for Reach позволяло повысить охват рекламы почти на 20%. По словам представителей Samsung, Pepsi и других крупных брендов, с помощью этого формата можно достигать на 50% больше людей за половину стоимости.
Основным преимуществом TrueView for Reach является возможность чаще попадать в поле зрения пользователей.
Напомним, что осенью 2016 года Google запустил формат TrueView for action. С его помощью рекламодатели могут добавить в ролик брендированный баннер с призывом к действию.
А в июле того же года Google расширил охват объявлений TrueView Video Discovery. С тех пор они также показываются в результатах мобильного поиска.
Отметим также, что у Google есть объявления-заставки (Bumper Ads) — короткие ролики до 6 секунд, которые нельзя пропустить. Мировое исследование YouTube
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Internet и сети
03.04.2018 13:16