1 апреля CloudFlare запустил собственный DNS-ресолвер. Это не розыгрыш
Первого апреля облачный провайдер CloudFlare объявил о запуске собственного DNS-ресолвера. Его IPv4 адреса —
Что это такое?
Аббревиатура DNS расшифровывается как Domain Name Server. Это сервис, который сопоставляет между собой доменное имя и IP-адрес ресурсов, которые вы собираетесь посетить. Иными словами, DNS служит адресной книгой интернета: он записывает «номера телефонов», а пользователю остается набирать только имена соответствующих контактов. Обычно DNS-сервисы предоставляются локальными провайдерами — но работают достаточно медленно. Кроме того, DNS-сервер получает всю информацию о вашей истории посещений. Также он может служить источником интернет-цензуры, блокируя доступ к определенным ресурсам.
В чем преимущество нового сервиса?
В CloudFlare говорят, что сделали упор на скорость и безопасность. Все записанные логи будут удаляться в течение 24 часов. Кроме того, новый ресолвер использует технологии DNS over TLS и DNS-over-HTTPS, которые позволяют шифровать трафик между компьютеров и DNS-сервисом.
Также, по заявлениям компании, 1.1.1.1 — самый быстрый DNS среди существующих аналогов (OpenDNS, Google DNS). Согласно статистике сайта
Как изменить DNS на устройстве?
На Mac зайдите в настройки, откройте раздел «Сеть», выберите тип подключения (если не подключены по Ethernet, это Wi-Fi) и нажмите «Дополнительно». Следом выберите пункт «DNS», нажмите на + внизу и добавьте необходимый DNS в формате IPv4 или IPv6.
На Windows в нижнем правом углу выберите значок сетевого подключения, нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Центр управления сетями и общим доступом» ? «Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений» ? «Подключения» ? «Свойства». Откроется список под названием «Отмеченные компоненты используются этим подключением» — пролистайте его до пункта «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и вновь нажмите «Свойства». Во вкладке «Общие» смените автоматическое получение DNS на пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите нужные адреса. Затем подтвердите настройки, включите командную строку и наберите ipconfig /flushdns. Нажмите Enter, дождитесь завершения операции и перезагрузите компьютер — так вы сбросите кэш DNS.
На iPhone зайдите в «Настройки» ? «Wi-Fi», выберите подключенную сеть и нажмите на небольшой значок (i) рядом. Пролистайте до пункта DNS. Открыв его, потребуется сменить автоматическое получение адресов на мануальное и ввести IP. Изменить настройки DNS для мобильного интернета без джейлбрейка не получится.
На Android без рута, то есть получения административных прав, тоже можно сменить лишь DNS для Wi-Fi. Чтобы это сделать, откройте «Настройки доступа» ? «Показать дополнительные опции» ? «Статический IP». После этого появятся дополнительные поля, среди которых и адреса DNS, доступные для редактирования. Останется только сохранить настройки и вновь подключиться к сети.
Для изменения настроек на роутере потребуется войти в его консоль через браузер, используя специальный IP-адрес (обычно указан на этикетках), авторизоваться, найти поле «DNS-сервер» или аналогичную настройку. Следом ввести новые адреса: 1.1.1.1 и 1.0.0.1.
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Internet и сети
02.04.2018 13:43