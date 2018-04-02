1 апреля CloudFlare запустил собственный DNS-ресолвер. Это не розыгрыш

Первого апреля облачный провайдер CloudFlare объявил о запуске собственного DNS-ресолвера. Его IPv4 адреса — 1.1.1.1. и 1.0.0.1. В отличие от множества других релизов, это не первоапрельская шутка, сервис действительно работает. При его использовании Cloudflare обещает ускорить подключение и повысить безопасность. , пишут AIN.UA

Что это такое?

Аббревиатура DNS расшифровывается как Domain Name Server. Это сервис, который сопоставляет между собой доменное имя и IP-адрес ресурсов, которые вы собираетесь посетить. Иными словами, DNS служит адресной книгой интернета: он записывает «номера телефонов», а пользователю остается набирать только имена соответствующих контактов. Обычно DNS-сервисы предоставляются локальными провайдерами — но работают достаточно медленно. Кроме того, DNS-сервер получает всю информацию о вашей истории посещений. Также он может служить источником интернет-цензуры, блокируя доступ к определенным ресурсам.

В чем преимущество нового сервиса?

В CloudFlare говорят, что сделали упор на скорость и безопасность. Все записанные логи будут удаляться в течение 24 часов. Кроме того, новый ресолвер использует технологии DNS over TLS и DNS-over-HTTPS, которые позволяют шифровать трафик между компьютеров и DNS-сервисом.

Также, по заявлениям компании, 1.1.1.1 — самый быстрый DNS среди существующих аналогов (OpenDNS, Google DNS). Согласно статистике сайта DNSpref , время отклика сервиса составляет 14 мс против 20 мс у OpenDNS и 34 мс у GoogleDNS. Но как всегда, это сильно зависит от местоположения. Проверить скорость работы ресолвера можно самостоятельно, при помощи небольшой утилиты namebench — она сравнивает используемый DNS с открытыми аналогами и региональными сервисами.

Как изменить DNS на устройстве?

На Mac зайдите в настройки, откройте раздел «Сеть», выберите тип подключения (если не подключены по Ethernet, это Wi-Fi) и нажмите «Дополнительно». Следом выберите пункт «DNS», нажмите на + внизу и добавьте необходимый DNS в формате IPv4 или IPv6.

На Windows в нижнем правом углу выберите значок сетевого подключения, нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Центр управления сетями и общим доступом» ? «Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений» ? «Подключения» ? «Свойства». Откроется список под названием «Отмеченные компоненты используются этим подключением» — пролистайте его до пункта «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и вновь нажмите «Свойства». Во вкладке «Общие» смените автоматическое получение DNS на пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите нужные адреса. Затем подтвердите настройки, включите командную строку и наберите ipconfig /flushdns. Нажмите Enter, дождитесь завершения операции и перезагрузите компьютер — так вы сбросите кэш DNS.

На iPhone зайдите в «Настройки» ? «Wi-Fi», выберите подключенную сеть и нажмите на небольшой значок (i) рядом. Пролистайте до пункта DNS. Открыв его, потребуется сменить автоматическое получение адресов на мануальное и ввести IP. Изменить настройки DNS для мобильного интернета без джейлбрейка не получится.

На Android без рута, то есть получения административных прав, тоже можно сменить лишь DNS для Wi-Fi. Чтобы это сделать, откройте «Настройки доступа» ? «Показать дополнительные опции» ? «Статический IP». После этого появятся дополнительные поля, среди которых и адреса DNS, доступные для редактирования. Останется только сохранить настройки и вновь подключиться к сети.

Для изменения настроек на роутере потребуется войти в его консоль через браузер, используя специальный IP-адрес (обычно указан на этикетках), авторизоваться, найти поле «DNS-сервер» или аналогичную настройку. Следом ввести новые адреса: 1.1.1.1 и 1.0.0.1.