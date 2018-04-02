За фейковые новости в Малайзии можно получить $128 тыс. штрафа и шесть лет тюрьмы
Принят новый закон.
В Малайзии ввели новый закон, предусматривающий ответственность за распространение фейковых новостей. Максимальное наказание – до $128 тыс. штрафа и шесть лет тюрьмы.
"Этот закон направлен на защиту общества от распространения фальшивых новостей, но соблюдении свободы слова, в соответствии с конституцией", – цитирует Reuters министра юстиции Малайзии Азалину Отман.
Новый закон, который критики обвиняют в нарушении принципов свободы слова, будет распространяться на электронные издания и соцмедиа, которые распространяют "новости, информацию, данные и сведения, являющиеся частично или полностью лживыми".
В Малайзии вскоре должны объявить дату выборов в парламент – ожидается, что они пройдут не позднее, чем в июне.
При этом он распространяется на нарушителей и за пределами Малайзии, если фейки касаются гражданина страны.
В правительстве говорят, что закон не поставит под угрозу свободу слова в стране, так как рассмотрением дел по нему будет заниматься отдельный независимый суд.
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Internet и сети
02.04.2018 12:53