Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины

Злоумышленник блокировал страницы и предлагал за 10 тыс. гривен их разблокировать.

Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал страницы в соцсетях и интернет-магазины
Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохранители Киева разоблачили 23-летнего хакера, который взламывал персональные страницы пользователей в соцсетях и профили интернет-магазинов.

Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции.

"Используя фейковые страницы и электронные письма якобы от администрации Instagram, злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего отправлял пострадавшим email-сообщения, в которых предлагал за 10 тыс. гривен разблокировать страницу", - говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемого провели санкционированный обыск, в ходе которого была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с различными сим-картами, которые злоумышленник использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также в квартире изъят блокнот с черновыми записями, куда он записывал все операции по движению средств.

Полицейские устанавливают жертв действий злоумышленника. Изъятая компьютерная техника направлена на экспертизу. После получения ее результатов будет решен вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

Напомним, ранее соцсеть Facebook усилила защиту личных данных, обновив настройки приватности.


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