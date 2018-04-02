Facebook работает над сертификационным инструментом для Custom Audiences

Facebook разрабатывает сертификационный инструмент для Custom Audiences. Чтобы получить разрешение на загрузку данных пользователей, рекламодателю нужно будет подтвердить, что используемые для таргетинга email-адреса были получены должным образом – с разрешения их владельцев. Об этом говорится в сообщении, разосланном соцсетью отдельным клиентам.

Facebook также запретит делиться пользовательскими аудиториями с другими бизнес-аккаунтами. Все эти меры призваны усилить защиту данных пользователей от неправомерного использования – как это было в случае с Cambridge Analytica.

В комментарии TechCrunch пресс-секретарь Facebook Элизабет Диана (Elisabeth Diana) заявила:

«Я могу подтвердить, что мы работаем над инструментом для получения разрешений».

Когда будет запущен новый инструмент, а также когда вступит в силу запрет на обмен пользовательскими аудиториями между бизнес-аккаунтами, в Facebook не уточнили.

Напомним, что в марте соцсеть обвинили в утечке персональных данных 50 млн пользователей, к которой была причастная компания Cambridge Analytica, принимавшая участие в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Глава Facebook Марк Цукерберг признал вину руководства соцсети в произошедшем и пообещал, что сделает всё, чтобы подобное в будущем не повторилось.

После скандала соцсеть предприняла ряд шагов по усилению защиты данных пользователей. На прошлой неделе стало известно, что Facebook лишит агрегаторы данных (такие как Experian и Acxiom) возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы. Компания также вводит меры, направленные на то, чтобы пользователям было легче контролировать, какие личные данные открывать соцсети, а какие нет.

Кроме того, на днях Facebook приостановил показ оценочного охвата для Custom Audiencies. Причиной такого решения стала уязвимость, из-за которой была возможна утечка данных пользователей.