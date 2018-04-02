Google закрывает сервис Google URL Shortener

Google объявил о закрытии сервиса для сокращения ссылок Google URL Shortener и замене его на Firebase Dynamic Links (FDL).

Пользователи

Начиная с 13 апреля, анонимные пользователи и пользователи, которые ранее никогда не создавали короткие ссылки, не смогут сокращать ссылки через консоль goo.gl . Вместо этого Google рекомендует использовать Firebase Dynamic Links или такие популярные сервисы, как Bitly и Ow.ly .

При наличии ранее созданных коротких ссылок можно будет по-прежнему использовать все функции консоли goo.gl в течение одного года, до 30 марта 2019. Затем консоль будет отключена.

В компании подчёркивают, что после 30 марта 2019 года все ссылки будут по-прежнему перенаправлять пользователей на указанный адрес. Существующие ссылки автоматически переноситься в консоль Firebase не будут, но их можно будет экспортировать.

Разработчики

Начиная с 30 марта 2018 года, только проекты с уже настроенным доступом к URL Shortener APIs смогут создавать короткие ссылки с их помощью. Для создания новых коротких ссылок в Google рекомендуют использовать FDL APIs .

Ссылки, созданные с помощью этих API, будут автоматически определять платформу, используемую пользователем, и отправлять его в приложение или на сайт в зависимости от этой информации.

Те разработчики, которые уже имеют доступ к URL Shortener APIs, смогут использовать эту функциональность ещё год – до 30 марта 2019 года. После этого данные API будут закрыты.

Как и в случае рядовых пользователей, после 30 марта 2019 года все ссылки по-прежнему будут перенаправлять пользователей на указанный адрес. При этом существующие ссылки переноситься в Firebase Console/API не будут.

Предупреждение о предстоящем закрытии также появилось в самом сервисе: