Данные миллионов пользователей MyFitnessPal попали в руки хакеров

Приложение MyFitnessPal за авторством компании Under Armor, позиционировавшееся как очень защищенное, на деле таковым не оказалось – оно было самым безбожным образом вскрыто, взломано и скомпрометировано, и данные миллионов его пользователей теперь в руках хакеров.

MyFitnessPal

Преступники унесли с собой сведения о 150 миллионов пользователей ПО, и это очень много. Взлом успешно состоялся еще в феврале текущего года, однако разработчики MyFitnessPal до последнего отрицали сей печальный факт, пока не были предоставлены неопровержимые доказательства случившегося. Как выяснилось, хакеры завладели весьма ценной информацией – им достались имена пользователей, их пароли и адреса электронной почты, однако, как уверяют авторы приложения, они не смогли получить доступ к сведениям о банковских картах, номерах страховок и водительских прав, которые привязываются к учетке MyFitnessPal.

Верится в это с очень большим трудом. По итогу, чтобы восстановить конфиденциальность информации, пользователям MyFitnessPal нужно всего лишь поменять пароль к своему профилю, но, вероятно, многие из них предпочтут сменить сервис на более надежный и устойчивый к взлому.


Максим Мишенев, MobileDevice


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