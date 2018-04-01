Данные миллионов пользователей MyFitnessPal попали в руки хакеров

Приложение MyFitnessPal за авторством компании Under Armor, позиционировавшееся как очень защищенное, на деле таковым не оказалось – оно было самым безбожным образом вскрыто, взломано и скомпрометировано, и данные миллионов его пользователей теперь в руках хакеров.



Преступники унесли с собой сведения о 150 миллионов пользователей ПО , и это очень много. Взлом успешно состоялся еще в феврале текущего года, однако разработчики MyFitnessPal до последнего отрицали сей печальный факт, пока не были предоставлены неопровержимые доказательства случившегося. Как выяснилось, хакеры завладели весьма ценной информацией – им достались имена пользователей, их пароли и адреса электронной почты, однако, как уверяют авторы приложения, они не смогли получить доступ к сведениям о банковских картах, номерах страховок и водительских прав, которые привязываются к учетке MyFitnessPal.



Верится в это с очень большим трудом. По итогу, чтобы восстановить конфиденциальность информации, пользователям MyFitnessPal нужно всего лишь поменять пароль к своему профилю, но, вероятно, многие из них предпочтут сменить сервис на более надежный и устойчивый к взлому.