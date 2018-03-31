Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl
Старые ссылки продолжат работать.
Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl, который работает с 2009 года. Он позволял всем желающим уменьшать длину ссылок до минимальной (например, такой -
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За поддержание работы старых ссылок с апреля следующего года будет отвечать служба Firebase Dynamic Links (FDL), который позволяет давать конкретные ссылки в приложения или веб-сервисы.
С 2009 года появилось множество сервисов по сокращению URL-адресов, таких как Bitly и Ow.ly. Google предлагает именно их в качестве альтернативы goo.gl.
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31.03.2018 14:19