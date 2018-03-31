Старые ссылки продолжат работать.

Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl, который работает с 2009 года. Он позволял всем желающим уменьшать длину ссылок до минимальной (например, такой - goo.gl/nw5LuA ), после чего делиться ими со своими друзьями, знакомыми или всем миром, публикуя их в сети.

В блоге компании говорится , что сервис прекратит работу 13 апреля 2018 года. Начиная с 30 мая 2018 года воспользоваться доступом к Google URL Shortener смогут только разработчики, тогда как для всех остальных он будет ограничен. В марте 2019 года перестанет работать архив уже созданных ссылок, но они продолжат работать у всех пользователей.

За поддержание работы старых ссылок с апреля следующего года будет отвечать служба Firebase Dynamic Links (FDL), который позволяет давать конкретные ссылки в приложения или веб-сервисы.