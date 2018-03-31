Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl

Старые ссылки продолжат работать.

Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl

Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl, который работает с 2009 года. Он позволял всем желающим уменьшать длину ссылок до минимальной (например, такой - goo.gl/nw5LuA), после чего делиться ими со своими друзьями, знакомыми или всем миром, публикуя их в сети.

В блоге компании говорится, что сервис прекратит работу 13 апреля 2018 года. Начиная с 30 мая 2018 года воспользоваться доступом к Google URL Shortener смогут только разработчики, тогда как для всех остальных он будет ограничен. В марте 2019 года перестанет работать архив уже созданных ссылок, но они продолжат работать у всех пользователей.

За поддержание работы старых ссылок с апреля следующего года будет отвечать служба Firebase Dynamic Links (FDL), который позволяет давать конкретные ссылки в приложения или веб-сервисы.

С 2009 года появилось множество сервисов по сокращению URL-адресов, таких как Bitly и Ow.ly. Google предлагает именно их в качестве альтернативы goo.gl.


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