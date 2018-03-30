Власти Чехии выдали США роSSийкого хакера Никулина

Его обвиняют в хищении информации у компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других.

Власти Чехии выдали Соединенным Штатам Америки роSSийского хакера Евгения Никулина.

Об этом сообщает "Чешское Радио" со ссылкой на три независимых источника.

По их информации, Никулина уже экстрадировали в США .

Местные СМИ сообщают, что выдача россиянина состоялась после визита в Чехию спикера Палаты представителей США Пола Райана. Он заявил, что Вашингтон ожидает от Праги выдачи Никулина именно США а не РоSSии.

" США имеют право приоритета связи с тяжестью преступления, а также по времени запроса на экстрадицию", - сказал Райан.

Министерство юстиции Чехии подтвердило информацию об экстрадиции хакера. Ранее министр юстиции Роберт Пеликан также сообщал, что президент Милош Земан просил передать Никулина РоSSии.

Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США .

Никулина обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других.