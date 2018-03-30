В Киеве раскрыли участника группировки Cobalt, который похитил более 140 000 банковских реквизитов и продал за $1,5 млн
Киберполиция
Участником Cobalt оказался 30-летний киевлянин. Он занимался разработкой вирусов, кибершпионажем и продажей персональных данных граждан со всего мира. Хакер также распространял вредоносное ПО, с помощью которого получал удаленный доступ к компьютерам жертв и возможность полного контроля над ними.
После получения доступа к компьютеру, злоумышленник извлекал персональную информацию и банковские реквизиты клиентов банка или гостиницы. Полученную информацию — продавал. По данным Киберполиции, во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 000 реквизитов банковских карточек на сумму почти $1,5 млн.
Оперативники провели санкционированные обыски по адресам регистрации и проживания злоумышленника, изъяли компьютерную технику и флэш-накопители, на которых обнаружили информацию о почтовых ящиках, которые использовались для незаконного вмешательства, базы данных взломанных веб-ресурсов, украденные данные банковских карточек, доступы к системам клиент-банков граждан стран Европы и США и сканкопии паспортов граждан Украины и других стран мира. Также обнаружили учетные записи к закрытым хакерских форумам и разнообразное вредоносное ПО.
В рамках уголовного производства начатого по ст. 361 УК Украины устанавливаются лица, которым злоумышленник продавал вирусы и помогал в получении полного контроля над компьютерной техникой жертв.
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Internet и сети
30.03.2018 13:20