Киберполиция задержала хакера, который сдававал "в аренду" созданные им вирусы

В сети хакер называл себя "AntonShesar" и "Сatona".

Киберполиция задержала хакера, который сдававал "в аренду" созданные им вирусы
Фото: cyberpolice.gov.ua

Сотрудники Департамента Киберполиции Киева разоблачила хакера, который за криптовалюту сдавал "в аренду" собственноручно созданные вирусы.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Вредоносное программное обеспечение предназначалось для поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных веб-приложений. Для анонимизации своих действий хакер использовал веб-ресурсы РоSSии и управлял вирусом с использованием удаленного RDP протокола.

В сети хакер называл себя "AntonShesar" и "Сatona". Он занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.

Правоохранители установили , что 22-летний уроженец Черкасской области на различных хакерских форумах предлагал свои услуги по предоставлению "в аренду" вредоносного ПО.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Полицейские провели три обыска на территории Черкасской и Киевской областей. По их результатам изъята компьютерная техника, с которой осуществлялось удаленное управление. Также в доме злоумышленника обнаружены данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление, а также данные учетных записей и электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей) УК. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, за последний год количество вирусных заражений и хакерских атак в Украине выросло с 10 миллионов до 100 млн.


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