Тим Кук: В отличие от Facebook, клиенты — не наш продукт

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что Кремниевая долина и Facebook в частности должны быть гораздо более осторожны с данными своих клиентов в связи с действиями Cambridge Analytica. Об этом сообщает ArsTechnica. , пишут AIN.UA

Кук заявил, что бизнес-модель Apple — продажа физических продуктов, а не сбор данных о клиентах. «Мы никогда не верили, что эти подробные профили людей, которые содержат детальную личную информацию и собраны из нескольких источников, должны существовать», — отметил глава компании.

Дело в том, что мы бы могли заработать кучу денег, если бы монетизировали наших клиентов. Но мы выбрали другой путь.

На вопрос о том, как бы Тим Кук поступил бы в ситуации, в которой сейчас находится Марк Цукерберг, генеральный директор Apple ответил, что никогда бы не оказался в таком положении.

Ранее AIN.UA сообщал, что материнская компания Cambridge Analytica работала и в Украине.