Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы

Компания Facebook решила лишить агрегаторы данных (например, Experian или Acxiom) возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы.

«Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем «партнерские категории». Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook»,— говорится в сообщении компании.

Facebook собирается осуществить запрет в течение следующих шести месяцев, продолжая сотрудничать с Experian, Acxiom и другими агрегаторами по вопросам измерения рекламы. Со временем, по словам руководства сети, эта практика также будет пересмотрена.

Напомним, вчера соцсеть объявила об изменениях в настройках конфиденциальности, которые должны помочь пользователям контролировать свои данные. Теперь настройки будут находиться в одном месте, в приложении Facebook появится специальная кнопка для доступа к ним, а контроль пользователей над контентом, которым они делятся, и его удаление значительно упростятся.

Нововведения появились на фоне скандала с участием аналитической компании Cambridge Analytica, которая незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook.Основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) комментируя эту ситуацию, признал вину руководства соцсети и пообещал, что сделает все, чтобы подобное в будущем не повторилось.


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