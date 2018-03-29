Нацсовет впервые выдал лицензии на цифровое радио

10 станций получили право вещать в "цифре".

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 29 марта выдал первые 10 лицензий на цифровое радиовещание в формате T–DAB в Киеве .

На сайте совета говорится, что победителями конкурса стали "Радио Мария" (ООО "ТРК "ИФ Медиа-групп"), Old Fashioned Radio (ООО "Воздвиженка Артс Хауз"), Zemlya (БО "Благотворительный фонд "Мейдейарт"), Hype radio (ООО "Консенсус Медиа"); "Країна ФМ" (ЧАО "Радиокомпания "Гала"), "Первое цифровое" (ООО "Киевское цифровое радио"), "Украинское радио", "Радио "Проминь", "Радио "Культура" (все - ПАО "НОТУ") и "Радио Мейдан" (ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ").

Срок действия лицензий - семь лет.

Четыре места в предложенном мультиплексе оказались невостребованными, поэтому Нацсовет позже выставит их на повторный конкурс.

Напомним, что в январе-июне 2018 года в Киеве на объектах Концерна РРТ должны быть установлены два первых цифровых передатчика мощностью 2 кВт и 1 кВт. Во второй половине 2018 года передатчик установят в Броварах для улучшения сигнала на левом берегу Днепра. Установка еще трех передатчиков предварительно запланирована на вторую половину 2019 года - в Обухове, Иванокове и Калиновке.