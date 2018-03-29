В Google Мой бизнес теперь можно добавлять краткое описание компании
Google сообщил, что теперь пользователи сервиса Мой бизнес могут добавлять краткое описание компании на свою страницу в результатах поиска.
You can now add a description to your Google My Business listing! The description is a chance to tell prospective customers your story and what makes your business unique. Learn how to add a description in our Help Center: https://t.co/gTX92bPNHlpic.twitter.com/KyKfkiMH88
Чтобы добавить описание, нужно авторизироваться в Google Мой бизнес, перейти на вкладку «Информация» и выбрать пункт «Add business description».
В описании можно привести историю компании, указать товары или услуги, которая она предлагает, в чём заключаются их особенности и т.д. Текст должен содержать не больше 750 символов и не может включать URL и код HTML.
На панели компании в результатах поиска новый раздел будет выглядеть примерно так:
Англоязычные пользователи начали видеть эту функцию около двух недель назад. Теперь она запускается для всех.
Напомним, что ранее в этом месяце Google Мой бизнес приступил к запуску новой панели управления с единым дизайном для всех компаний.
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