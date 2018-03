В Google Мой бизнес теперь можно добавлять краткое описание компании

Google сообщил, что теперь пользователи сервиса Мой бизнес могут добавлять краткое описание компании на свою страницу в результатах поиска.

You can now add a description to your Google My Business listing! The description is a chance to tell prospective customers your story and what makes your business unique. Learn how to add a description in our Help Center: https://t.co/gTX92bPNHl pic.twitter.com/KyKfkiMH88