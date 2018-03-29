В Google Мой бизнес теперь можно добавлять краткое описание компании

Google сообщил, что теперь пользователи сервиса Мой бизнес могут добавлять краткое описание компании на свою страницу в результатах поиска.

You can now add a description to your Google My Business listing! The description is a chance to tell prospective customers your story and what makes your business unique. Learn how to add a description in our Help Center: https://t.co/gTX92bPNHl pic.twitter.com/KyKfkiMH88

Google My Business (@GoogleMyBiz) 28 марта 2018 г.

Чтобы добавить описание, нужно авторизироваться в Google Мой бизнес, перейти на вкладку «Информация» и выбрать пункт «Add business description».

В описании можно привести историю компании, указать товары или услуги, которая она предлагает, в чём заключаются их особенности и т.д. Текст должен содержать не больше 750 символов и не может включать URL и код HTML.

На панели компании в результатах поиска новый раздел будет выглядеть примерно так:

Англоязычные пользователи начали видеть эту функцию около двух недель назад. Теперь она запускается для всех.

Напомним, что ранее в этом месяце Google Мой бизнес приступил к запуску новой панели управления с единым дизайном для всех компаний.


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