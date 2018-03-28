Пользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данных

Три американских пользователя мобильного приложения Facebook Messenger подали иск к Facebook, обвинив социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных. Исковое заявление поступило в суд штата Калифорния.

Истцы требуют от компании возмещения убытков. При этом сумма компенсации не уточняется. В Facebook пока никак не прокомментировали информацию об иске.

Напомним, на прошлой неделе иск к Facebook так же подала группа инвесторов, которые понесли финансовые потери из-за падения котировок социальной сети на фоне скандала с Cambridge Analytica.

После того, как власти США и Европы потребовали от Facebook объяснений по поводу сообщений об утечке данных, стоимость акций Facebook и показала наиболее значительный спад за последние два месяца.

Основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) комментируя ситуацию с утечкой данных 50 млн пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica, признал вину руководства соцсети и пообещал, что сделает все, чтобы подобное в будущем не повторилось.

 


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